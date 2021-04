Saúl, en la lista de ventas del Atleti: "Si lo filtran, que nos llamen y lo arreglamos"

El Atlético de Madrid podría estar preparando una revolución en su plantilla para la temporada 2021/2022. Habrá salidas importantes en verano y, según El Larguero, el club rojiblanco maneja una lista de posibles bajas de entre seis y siete futbolistas del primer equipo, que luego dependerán de cómo se vaya dando el mercado de fichajes. Uno de ellos es Saúl Ñíguez y su entorno se ha pronunciado.

"Si están filtrando que es transferible, que nos llamen y lo arreglamos", es la respuesta del círculo cercano de Saúl a los rumores sobre su salida, tal y como reproduce la cadena SER. El centrocampista, por tanto, vería con buenos ojos cambiar de aires en verano a sus 26 años, apuntando a un cambio de liga.

Saúl ha pasado a tener un rol secundario en el Atleti esta temporada. El feeling con Simeone no sería total y, según el citado medio, el jugador está triste por no jugar todo lo que quisiera en el equipo rojiblanco y no ser citado con la Selección por su reducido rol en su club. Además de Saúl, los otros 'señalados' por el Atleti son Giménez, Torreira, Vitolo, Vrsaljko y Dembélé.

El 'Cholo' Simeone durante el partido contra el Betis EFE

Los otros 'señalados'

Por encima del resto sorprenden los casos de Saúl y Giménez, jugadores importantes en los últimos años y que han contado con importantes ofertas sobre la mesa para salir del Atlético de Madrid. En caso del uruguayo, su salida serviría para hacer caja y no se le vería imprescindible por su tendencia a lesionarse que le hace perderse un volumen importante de partidos a lo largo de la temporada.

Los otros cuatro elegidos para salir son decisiones más evidentes. Primero Torreira, que básicamente está cedido por el Arsenal y el Atleti no tratará de comprarle. Vitolo y Vrsaljko son dos jugadores que apenas cuentan con Simeone y que, además, acaban contrato en junio de 2022.

Puede sorprender más Dembélé, llegado en invierno como reemplazo de Diego Costa, pero que no ha cuajado en el equipo. Su futuro podría depender de su rendimiento en los partidos que quedan de temporada, donde la tensión será máxima por la lucha abierta que hay con Real Madrid y Barça por el título de Liga. Otro delantero, Álvaro Morata, no regresará al Atleti y, según SER, su destino más probable es seguir en la Juventus, pero otro año como cedido por 10 millones de euros.

[Más información: El Atlético fracasa tras El Clásico, empata ante el Betis y se estanca en Liga]