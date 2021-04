Joao Félix se retira lesionado con un golpe en el tobillo: malas noticias para el Cholo Simeone

Malas noticias para el Atlético de Madrid. Joao Félix se marcha lesionado por un fuerte golpe en el tobillo. El jugador del equipo rojiblanco recibió una dura entrada de Mandi en la recta final del primer tiempo y no ha podido continuar jugando después de probarse tras el paso por vestuarios.

El futbolista luso ha intentado volver para no dejar a su equipo con una baja más, pero finalmente se ha visto obligado a tener que pedir el cambio tras saltar al césped para comenzar el segundo tiempo. En su lugar salió Lucas Torreira, una clara muestra de que el 'Cholo', sin Suárez ni Joao Félix, empieza a dar por bueno un partido con pocos goles.

Joao Félix se lesionó en la última jugada del primer tiempo. El futbolista luso inició una peligrosa conducción cuando el descanso ya se acercaba buscando la portería de Bravo. Tras dejar atrás a un par de jugadores del Betis, intentó golpear a puerta desde la frontal del área, en una posición centrada, pero su lanzamiento se estrelló en Mandi.

Joao Félix (Atlético) buscando un pase La Liga

Acto seguido, el portugués se quedó tendido en el suelo mientras el balón salía por banda. Los jugadores del Atleti se dieron cuenta de la lesión de su compañero y le pedían al colegiado que pitara falta. Sin embargo, lo que se decretó fue el final de los primeros 45 minutos.

La jugada había sido un cúmulo de mala suerte ya que Joao Félix resbala en el momento antes de golpear y termina chocando contra Mandi. Por su parte, el defensa del Betis en su barrida, termina arrollando el pie de apoyo de Joao, provocando que este se tuerza con fuerza sobre el césped del Benito Villamarín.

El futbolista portugués se dio cuenta rápidamente de que algo no iba bien y alertó a todo el mundo con sus gestos de dolor a pesar de que la jugada no parecía grave y no se había visto una entrada fuerte como tal. Sin embargo, las imágenes mostradas minutos después mostraron la torsión de la articulación.

Mala pinta

Joao ya no se volvió a poner en pie con el partido en juego y abandonó con evidentes signos de dolor el terreno de juego una vez se había pitado ya el final del primer tiempo. En el vestuario siguió recibiendo la atención de los servicios sanitarios del cuadro colchonero y decidió probarse en el segundo tiempo para ver cuánto tiempo podía aguantar. Sin embargo, fue salir y darse cuenta de que las cosas no iban bien. Al minuto, se volvió a echar al suelo y dijo hasta aquí. Ya no había más partido para él.

Joao Félix (Atlético) controlando el balón La Liga

Torreira entró y Joao se marchó visiblemente molesto para ser atendido de nuevo. Ya en la grada, le inmovilizaron el pie y le dieron más cuidados a la espera de saber el alcance exacto de la lesión. Todo hace indicar que será un esguince que podría tener algunos días de baja al joven talento portugués, justo en un momento en el que el Atleti se juega La Liga sin la presencia de Luis Suárez, también lesionado en los últimos días.

