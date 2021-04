Helguera atiza a James: "En muchos momentos se rindió en su etapa en el Real Madrid"

Iván Helguera se ganó durante su etapa en el Real Madrid el calificativo de leyenda por su regularidad, esfuerzo y sacrificio. Acostumbrado a compartir vestuario con muchas estrellas, su función era mucho menos vistosa. Su labor era la de poner trabajo y más trabajo para que otros se llevaran la gloria. Sin embargo, su estancia en el equipo blanco no pasó desapercibida para los aficionados.

Ahora, ya alejado del césped tras su retirada aunque llevando lejos su pasión de ser entrenador, ha vuelto a la gran escena para hablar del Real Madrid, el equipo de su vida, y para repasar algunos de los nombres recientes que no han tenido el éxito esperado en la 'Casa Blanca'. Uno de esos nombres es el del colombiano James Rodríguez, que pasó una muy buena etapa, pero que luego se diluyó y terminó saliendo cedido varias y después traspasado hasta su actual situación en la Premier League.

Para Iván Helguera, James fue un gran jugador que tuvo su momento con la camsieta del Real Madrid, pero después terminó cayendo: "James es un gran jugador, de hecho creo que James sí hizo buenas temporadas en Real Madrid. Lo que pasa es que en ese momento también estaba un gran Isco y sí que tenía competencia. Bale también jugaba algunas veces en su puesto, que fue alguien muy importante en Real Madrid en aquella época".

James e Isco

"Lo que pasa es que James hizo muy buenas temporadas, pero tenía mucha oposición, que quizás en otros equipos no tenía. No es que James no rindiese del todo bien en Real Madrid. Yo creo que tuvo temporadas muy buenas, lo que pasa es que tenía mucha oposición para buscar un 'hueco'".

A pesar del talento del colombiano, reconocido por el propio Iván Helguera, el histórico central del equipo blanco considera que James se rindió en determinados momentos y por eso no consiguió triunfar y marcar una época. Así lo confirma en Win+ Noticias: "Quizá en muchos momentos James se rindió. Pero creo que también pudo haber sido un jugador que pudo haber marcado una época. A mí me parecía un jugador impresionante, pero llegó un momento en el que quizá no jugó tanto. Jugó un poco más Isco, también estaba Bale de por medio, y ahí se rindió. Y vio que quizá, el esfuerzo que tenía que hacer para jugar siempre él de titular, le costaba mucho".

La apuesta de Helguera

Por último, Helguera repasó la situación del fútbol colombiano y confirmó cuál hubiera sido para él un gran fichaje para el Real Madrid. El exjugador hubiera apostado decididamente por Radamel Falcao, quien estuvo a punto de recalar en el equipo blanco tras su complicada salida del Atlético de Madrid. Sin embargo, su grave lesión de rodilla terminó arruinando todas sus esperanzas.

Radamel Falcao en un partido del AS Mónaco BOBBY YIP Reuters

"Ha habido muchos y muy buenos colombianos, es difícil. A mí, quizás, me hubiera gustado jugar con uno que creo que hubiese marcado la diferencia en el Real Madrid en mi época; hubiese sido Falcao. A mí me gustaba muchísimo como jugaba, la calidad que tenía, el gol, la fuerza, las ganas. Para mí, era un jugador que me gustaba. Y luego, le conocí como persona y me pareció fantástico, impresionante como era. Creo que ha sido una persona y un jugador que pudo haber sido muy importante para Real Madrid".

[Más información: James Rodríguez: "Lo tuve hecho con el Atlético, el Real Madrid no me dejó"]