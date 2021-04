En Inglaterra vuelven a colocar a Harry Kane en el Real Madrid

Harry Kane ha sido uno de los delanteros que, desde hace años, ha sido colocado en la órbita del Real Madrid. En las últimas semanas se ha vuelto a hablar de esta posibilidad y ahora desde Inglaterra vuelven a especular sobre ello. Pero no solo vinculan al ariete con el club blanco, sino también con los dos equipos de Mánchester.

Según informa The Athletic, Kane estaría frustrado por su trayectoria en el Tottenham. Esta temporada no ha jugado la Champions League y todavía es una incógnita si los spurs lograrán clasificarse para la próxima edición de la máxima competición continental.

El internacional inglés tiene contrato hasta el año 2024, pero si el Tottenham vuelve a quedarse fuera de la Champions, podría tomar las riendas de su futuro para intentar salir del equipo de Londres. El medio anteriormente citado ha apuntado los nombres de Real Madrid, Manchester United y Manchester City como las opciones favoritas para continuar con su carrera.

Harry Kane, en un entrenamiento del Tottenham Reuters

Tampoco se olvidan del PSG y es que si Kylian Mbappé acaba dejando el Parque de los Príncipes para fichar, precisamente, por el Real Madrid, el equipo parisino tiene en Harry Kane uno de sus objetos de deseo para reemplazar a su actual '7'. Su llegada la avalaría el propio Mauricio Pochettino, quien conoce bien al inglés de su tiempo juntos en el Tottenham.

Fichaje de récord

La mayor venta, hasta el momento, para los spurs es la de Gareth Bale, quien abandonó el Tottenham por más de 90 millones de euros en el año 2013. Y este presumible adiós de Harry Kane se cifraría en una cantidad que podría rondar los 200 'kilos'.

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del inglés es de 120 millones de euros, pero desde The Sun se informó de que el Tottenham rechazaría vender al delantero por una cantidad inferior a los 200 millones. Mientras todos estos rumores inundan Inglaterra, el plan del Real Madrid es diferente y es que en el club blanco solo se valoran las incorporaciones de Mbappé, Haaland y Alaba.

Por su parte, Kane ya afirmó en Sky Sports que quería nuevos retos: "Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los spurs, siempre amaré a los spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top".

