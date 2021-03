Del Kun Agüero al trío más caro: los 20 delanteros que dinamitarán el próximo mercado de fichajes

El mercado de fichajes se mueve a tres meses de su apertura. Era un secreto a voces, pero este lunes se supo que el Kun Agüero y el Manchester City no iban a ampliar su vínculo y, por tanto, el delantero argentino será libre, es decir, que fichará gratis por otro equipo, a partir del 1 de julio. No será el único ariete de talla mundial que esté en el mercado.

Siempre se dice que hay que pagar por el gol y es lo que buscan los grandes equipos de Europa. Desde el Real Madrid y el Barcelona hasta el PSG o el propio City que se ha quedado sin su delantero referencia de la última década. Todos quieren gol y, tras el verano casi de sequía que fue el de 2020, están dispuestos a poner toda la carne en el asador. O, al menos, lo que la crisis permita.

Para empezar hay que poner el foco en los tres delanteros centro de mayor valor del mundo, según el portal Transfermarkt: Kylian Mbappé (valor de 180 millones de euros), Harry Kane (120) y Erling Haaland (110). Los tres pueden cambiar de aires en un mismo verano, con su consiguiente baile de millones. No muchos clubes pueden alcanzar los números que se manejan por este trío, por lo que los pretendientes se repiten.

Sergio 'Kun' Agüero, en un partido del Manchester City en la temporada 2020/2021 Reuters

Un trío de 500 millones

En el caso de Mbappé, todo depende de si renueva por el PSG o no. De no hacerlo, protagonizará el traspaso más caro del mercado y, de paso, liberará a un 'monstruo' necesitado de fichajes como será el club del Parque de los Príncipes, al que relacionan con Agüero, sobre todo, si Leo Messi acaba en el club galo, otro traspaso a tener en cuenta. En cuanto a Mbappé, por todos es sabido que es el gran anhelo del Real Madrid, aunque el Liverpool no quiere renunciar a él.

Respecto a Haaland y Kane, el abanico se abre. El noruego, de salir del Dortmund, parece poner al Madrid por delante de otras opciones, pero el club blanco debe medir cada movimiento al máximo -más aún si Mbappé se pusiera a tiro-. Manchester City, United y Chelsea también le quieren, como igual de interesados están en Kane, al que Pochettino tampoco quiere descartar en el PSG. Si se cumple esto y Mbappé, Haaland y Kane cambian de equipo, solo con ellos se moverán casi 500 millones de euros.

Los 'regalos'

El resto, entre los que está el Kun, juegan en otra liga. El Barça quiere pescar entre los que acaban contrato como es el caso de Agüero (valor de 25 millones) o Memphis Depay (45), que saldrían gratis. No hay muchos '9' más que terminen en 2021 su actual contrato, pero se pueden añadir a Edinson Cavani (7), que apunta a Boca, o Ibrahimovic (5), que, de momento, solo piensa en renovar con el Milan.

Avalancha de 'nueves'

Volviendo a los que no saldrán gratis, hay varias estrellas que necesitan un impulso y pueden buscar una nueva oportunidad, como Mauro Icardi (55), al que el PSG puede cambiar por el Kun u otro, o Alexandre Lacazette (35), que en el Arsenal ha estado relegado a un segundo plano.

Habrá dinero en sus hipotéticos traspasos y, también, en la siguiente lista de jugadores que mezcla la veteranía y seguridad de unos con la juventud y sorpresa de otros. Álvaro Morata (50), que está por ver si se queda en la Juventus tras su cesión (se puede ampliar otro año por 10 millones) y Andrea Belotti (40), al que el Torino le queda pequeño desde hace año, serían de los primeros. Incluso, Diego Costa (10), que sigue sin equipo y se va acercando al Benfica, o Santos Borré (15), que acaba contrato en River y quiere volver a Europa.

En el segundo grupo destacan Calvert-Lewin (45), deseado por toda la Premier tras su explosión en el Everton, y André Silva (37), al que colocan en un grande tras haber superado ya la veintena de goles en la Bundesliga esta temporada. En España no hay que perder de vista lo que pueda pasar con En-Nesyri (30) y Alexander Isak (30), además de dos madridistas con su futuro en el aire: Luka Jovic (20), que volverá de su cesión en el Eintracht, y Borja Mayoral (14), que apunta a ser comprado por la Roma.

Como guinda, el mejor goleador de los últimos tiempos: Cristiano Ronaldo (50). Como el portugués se harte de la Juventus, a la que los millones que cobra le pesan, puede provocar el revolcón que le faltaba al mercado para terminar de armar una fiesta monumental en el momento más delicado de la economía del fútbol -sin contar el año pasado- de los últimos tiempos.

