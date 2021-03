Mbappé y Haaland, juntos en el Madrid: una opción real para la 2021/2022

Haaland y Mbappé. Mbappé y Haaland. Tanto monta, monta tanto. Los dos cracks del presente y del futuro, 'condenados' a sentarse en el trono que por más de una década ha sido ocupado por Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ambos tienen contratos con sus actuales clubes, Borussia Dortmund y PSG, y también ambos tienen algo en común: son los grandes objetivos del Real Madrid en el mercado de fichajes.

Después de varios años sin grandes incorporaciones y de un último año sin firmar a ningún nuevo jugador por la crisis de la Covid-19, el Real Madrid tiene dinero para afrontar una ventana de transferencias intensa el verano que viene con dos movimientos tan importantes como estos. El club de Concha Espina tiene dinero, sí, y más si la 'Operación Salida' sigue un trascurso como el que esperan en el Santiago Bernabéu.

Las operaciones que podrían llevar a uno y otro al Real Madrid son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, aunque es Erling Haaland el que tiene un contrato más largo con su actual club, el fichaje del internacional noruego se presenta como más asequible. El nórdico llegaría por unos 100 millones -aunque ESPN le cifra en 180 'kilos'-, mientras que el precio de Kylian Mbappé sí que sería cercano a los 200 millones.

El delantero del Paris Saint-Germain acaba contrato en junio del año 2022. Esto no implica más sencillez ni un bajo precio. Se trata de uno de los grandes nombres, de un futuro Balón de Oro, y por él el coloso parisino podría pedir una cifra en torno a los 200 'kilos', pero no superando el récord de Neymar.

Primer objetivo

En la casa blanca saben que dos fichajes como estos no tardarían mucho en hacer recuperar al club el dinero invertido. Tal y como en su día fueron Cristiano Ronaldo o James Rodríguez máquinas de vender camisetas, todo apunta a que Erling Haaland y Kylian Mbappé no se quedarían atrás.

Tal y como ha venido diciendo EL BERNABÉU, Haaland es el principal objetivo. Su adquisición sería más sencilla y encaja a la perfección en el plan del futuro, siendo el poseedor de ese don del gol que tanta falta hace en el conjunto merengue. Clubes como el Manchester City, además de otros grandes de la Premier League, son los grandes rivales del Real Madrid en la carrera por hacerse con los servicios del nórdico.

En las últimas semanas se ha venido señalando que es el club blanco el que habría tomado la delantera. Su interés viene de lejos, del año pasado, cuando el jugador dio el salto del Red Bull Salzburgo al Borussia Dortmund. Las relaciones con el equipo alemán son inmejorables y, además, las tensiones con Mino Raiola son cosa del pasado.

Todo eso se une a que Haaland es un gran amante de España y su cultura. Del Real Madrid ha hablado con Odegaard, quien, precisamente, debe volver a Valdebebas una vez acabe en junio su cesión con el Arsenal. Si compartirán vestuario la temporada que viene es todavía una incógnita, pero qué mejor anfitrión para el delantero en la capital española que su amigo y compatriota.

Mbappé es posible

Todo esto no quiere decir que se haya pasado página con Mbappé. Kylian es el deseado, el galáctico y futuro buque insignia, pero para ello es el PSG el que tiene que estar dispuesto a abrir negociaciones. En el Santiago Bernabéu tienen claro que no se va a abrir una 'guerra fría' con el Paris Saint-Germain y tampoco están dispuestos a romper relaciones.

Si el PSG levanta la bandera, el Real Madrid irá a por Mbappé sin reservas. El delantero, de momento, se ha negado una y otra vez a renovar con el conjunto parisino y en la Ciudad de la Luz comienzan a perder la paciencia con él. Tanto es así que incluso están llegando las primeras críticas al que puede ser, sin duda, el 'niño bonito' del fútbol francés desde el pasado Mundial de Rusia.

Entonces Les Bleus se proclamaron campeones del mundo con un Kylian Mbappé consagrado como estrella a nivel planetaria. Le Parisien ya ha confirmado que el futbolista tiene fecha para resolver su futuro. No será hasta que termine su aventura en la Eurocopa con la selección de Francia cuando dirá su última palabra: renovar con el PSG o firmar por otro club y todo apunta a que este será el Real Madrid.

El Liverpool también ha mostrado su interés y los reds rivalizarían con el Real Madrid de estar en el mercado Mbappé. Pero el internacional galo siempre ha soñado con vestir la camiseta blanca y seguir los pasos de sus ídolos Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo. Y ahora anhelaría ser él el que haga historia con el mejor club de todos los tiempos.

Con todo esto sobre la mesa, el Real Madrid no descarta fichar no uno, sino a los dos jugadores. Todo dependerá de cómo esté la situación con uno y otro cuando el mercado de fichajes dé el pistoletazo de salida. Sobre el campo, ambos son compatibles. Haaland es un '9' puro, mientras que Mbappé puede jugar en punta, en banda o como segundo delantero. Eso no sería un problema. Los dos cracks pueden jugar juntos y quién sabe si formar la pareja más famosa del fútbol de los próximos diez años.

