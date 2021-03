Mbappé, tras la Eurocopa: la decisión sobre su futuro tiene fecha

Este verano viene cargado de emociones para los amantes del deporte y, en especial, para los seguidores del fútbol. Nada más finalizar las ligas nacionales así como la Champions League, llega el turno para que se dispute la Eurocopa entre los meses de junio y julio. Después, llega la cita de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Todavía no se conocen las listas definitivas de las selecciones y tampoco qué jugadores acudirán a los JJOO, pero lo que ya se ha deslizado en Francia es que Kylian Mbappé no viajará a Tokio para la cita olímpica. Así lo ha revelado el diario Le Parisien este domingo.

Desde el medio galo aseguran que el plan de Mbappé pasa por jugar la Eurocopa con la selección de Francia para después pasar a resolver su futuro. No hay que olvidar que el jugador ha rechazado en varias ocasiones las ofertas de renovación que sobre la mesa le ha puesto el PSG.

Kylian Mbappé, en un calentamiento antes de un partido de la selección de Francia Reuters

Contrato de larga duración y alrededor de 30 millones de euros al año es lo que el Paris Saint-Germain ha ofrecido a un Mbappé que, de momento, se resiste a dar el 'sí, quiero'. Este puede ser un punto de inflexión en su carrera: continuar en el Parque de los Príncipes o abandonarlo para abrir una nueva etapa de su carrera lejos de allí.

Liverpool y Real Madrid son los principales interesados. Y, especialmente, es la opción del trece veces campeón de Europa la que encandila al delantero francés. Además del sueño del futbolista, la campaña a la que se está viendo sometido de presión para que continué está jugando en contra del PSG.

Decisión del verano

Lo que pase con el futuro de Mbappé parece ser la clave de este verano. Algo que también puede alterar lo que ocurra en el deporte rey durante los últimos años, ya que no es ningún secreto que el futbolista de Bondy está llamado a ocupar el trono que por más de diez años ha sido cosa de Messi y Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé, en un partido de la selección de Francia Reuters

Así, con el objetivo de resolver su futuro, Kylian Mbappé habría preferido decir 'no' a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese tiempo servirá para sentarse a negociar con el PSG, ya sea su renovación o su adiós definitivo al club al que llegó allá por el año 2017.

Su contrato con la entidad parisina finaliza en junio de 2022 por lo que el Paris Saint-Germain solo tendrá dos salidas si el delantero decide no seguir: venderle a un precio menor del esperado en este 2021 o dejarle irse gratis tan solo un año más tarde. De cómo sea la estrategia del PSG también dependerá el modus operandi del Real Madrid.

Kylian Mbappé, en un partido de la selección de Francia Reuters

El club blanco no quiere entrar en guerra con el PSG. Eso no quiere decir que no esté interesado en Mbappé, lo está, pero no quiere romper las relaciones con un club que, hasta la fecha, se le puede considerar amigo. Si en París deciden negociar por Kylian, entonces el Real Madrid dará el paso adelante definitivo para su contratación.

