Dani Alves: "Sergio Ramos es demasiado pesado..."

Dani Alves siempre destaca por no morderse la lengua cada vez que tiene la oportunidad de hablar delante de un micrófono o desde cualquier lugar en el que pueda tener trascendencia. Son muy famosos sus piques con una multitud de jugadores, tanto dentro del campo como fuera de él. Su caracter fuerte traspasa los encuentros y copa los medios deportivos por lo incendiarias de sus declaraciones. Y lo ha vuelto a hacer, en esta ocasión con Sergio Ramos.

Dentro de un turno de preguntas y respuestas que abrió el jugador brasileño en su cuenta de Instagram, le preguntaron cuál era el mejor central al que se ha enfrentado: "Sergio Ramos, demasiado pesado". En esta ocasión ha halagado al central merengue. Son muchas las ocasiones que se ha enfrentado al capitán del Real Madrid. También llegaron a compartir equipo en el Sevilla, por lo que se conocen a la perfección estos dos jugadores con un palmarés impresionante.

No fue su única declaración relevante. El lateral del Sao Paulo también explicó su salida de Barcelona. "No creía en los dirigentes que estaban en ese momento. Después se comprobó que yo tenía razón. Como fui la primera persona que lo dije, me llamaron loco, pero, como siempre... Soy un buen loco", destacó el brasileño. Un buen rapapolvo a la otra junta directiva que dejó el club a finales del 2020 con una situación caótica.

Dani Alves y su respuesta a quién es el mejor defensa del mundo en Instagram. Foto: Instagram (danialves)

Admitió que no echa demasiado de menos Barcelona y que, si tiene que elegir entre la Ciudad Condal y Sevilla "sería como ¿quién te gusta más: tu mama o tu papá?". También habló sobre la histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El brasileño lo tiene muy claro. "A pesar de la grandeza de los dos, una imagen vale más que mil palabras", sentenció Dani Alves acompañando estas palabras con una imagen abrazando al argentino.

Dani Alves responde a la pregunta sobre quién es mejor entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Foto: Instagram (danialves)

No esla primera vez que raja de la última junta directiva del Barça. El brasileño aclaró que, si le hubieran tratado "como deberían", él seguiría en el conjunto catalán. Y es que tal es su pasión por el Barça que llegó a rechazar al Real Madrid. "Yo tenía al Madrid", explicó, y pese a su oferta de "mucho dinero", prefirió ir "al Camp Nou". "No quería que me echaran, quería irme cuando yo quisiera". Parece que hay más que rencillas entre el equipo de Bartomeu y él.

Su mujer

Todo esto llega después de las confesiones de su pareja también en la red social. La mujer del actual futbolista del Sao Paulo contó algunas de sus intimidades. "De Dani Alves me llamó mucho la atención su alegría, lo feliz que es, lo que transmite, la buena energía que comparte con la gente...", explicó en una situación similar a la que se ha sometido el exfutbolista del Barça. También explicó el significado de sus tatuajes: "Todos mis tatuajes tienen un significado de amor o desamor. El tatuaje de la llave fue a raíz de una separación y significa que yo tengo la llave de mi corazón".

