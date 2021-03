Sergio Ramos: "No hay dinero en el mundo para fichar por el Barcelona"

Sergio Ramos sigue sin aclarar cuál será su futuro y es que el futbolista del Real Madrid todavía no ha tomado una decisión sobre qué paso dará en los próximos meses para afrontar esta nueva etapa en su carrera. De momento, se debate entre dos opciones, continuar vestido de blanco o comenzar una nueva aventura lejos de Madrid.

En el club blanco están tranquilos. Quieren que su capitán se quede y por eso hace unos meses le hicieron llegar una interesante oferta que el camero tiene encima de la mesa. No está aceptada, pero en el club blanco no la retirarán hasta que Sergio Ramos decida pronunciarse formalmente y tomar una decisión clara y contundente.

De momento, la relación entre las dos partes sigue siendo buena a pesar de que no haya acuerdo y desde el club están deseando que el capitán se recupere de su lesión de rodilla y vuelva cuanto antes al terreno de juego. Ramos afrontó este jueves un día muy especial ya que, después de haber presentado la segunda temporada de su documental, apareció en el canal de Twitch del conocido YouTuber y streamer Ibai Llanos para seguir hablando sobre su presente y su futuro.

El central del Real Madrid trató todos los temas: su renovación, su retirada, una posible marcha y hasta los secretos del vestuario merengue. Ramos recordó a sus mejores entrenadores, compañeros y técnicos polémicos como Mourinho.

Temporada del documental

"Contamos también en la primera temporada que nos tocó sufrir. En esta La Liga del coronavirus, la pandemia... Al final, cuando se gana, es más divertido contar cosas aunque sí es cierto que, cuando vivimos los peores momentos en la vida, es cuando más aprendemos".

Días duros

"El revuelo que se armó en su día cuando la eliminación con el Ajax. Lo que más me frustraba era no poder estar en el campo. Verte en el campo te hace incluso sentir peor. Caer eliminado en una competición tan importante para nosotros como es la Champions... La segunda temporada contamos cómo ganamos La Liga, el esfuerzo que hizo el equipo bajo el coronavirus. Cosas diferentes".

Su vuelta

"La idea es estar contra el Atalanta. Llevo unos días entrenando con el grupo después de la lesión de rodilla. Intentando disputar el partido de este fin de semana contra el Elche. Me gustaría por supuesto estar disponible para jugar contra el Atalanta".

Vio el PSG-Barça

"Soy un gran amante del fútbol y los grandes partidos me gusta verlos".

Eliminación del Sevilla

"Me preocupó la eliminación del Sevilla, que es mi antiguo club y lo llevo en el corazón. No merecieron caer elimnados. Siempre les deseo el mayor de los éxitos y fue una pena verles eliminados. Al contrario que con el Barça, cuando le veo caer. Es un rival directo que te puede poner las cosas complicadas en esta competición".

El PSG

"El PSG es un equipo que me incunve menos porque solo está en Champions. El rival a batir es el Barça. Se junta el hambre con las ganas de comer. No me gusta reírme porque la semana que viene me puede pasar lo mismo".

Su situación

"Seguimos vivos en Champions, tenemos un buen resultado de la ida. El Atalanta no tiene mucho que perder, pero sí mucho que ganar".

Plantilla

"Jugadores que se vendieron, que salieron cedidos... No acabas de consolidar una plantilla. Ha sido un año negro en las lesiones. Yo nunca había vivido un periodo tan largo. Nos hubiera gustado en momentos puntuales de la temporada en los que necesitas tener a todos. Son circunstancias del fútbol. Hay veces que nos toca a nosotros, otras a otros equipos. Hemos tirado de la cantera, con chavales que tienen la oportunidad de demostrar qué quieren ser. De las cosas malas siempre pasamos cosas buenas".

Eliminación de la Juve

"Vi el partido. Al final te demuestra que el fútbol cada vez está más igualado. La Juve de Cristiano era favorita y cualquiera que preguntases seguro que apostaría por que iba a pasar. No hay que menospreciar a ningún equipo, el Oporto hizo un gran partido de ida y de vuelta. Me es indiferente, tengo a Cristiano por un lado y a Pepe por otro".

Veteranos

"Se subestima mucho a las grandes estrellas, sobre todo en la liga española. No pasa lo mismo con Buffon, Pirlo, Gerard, Lampard... Son intocables, como aquí se deberían haber sido con Iker, Puyoll, Xavi... Aquí la gente se cansa de ver siempre lo mismo y llama la atención la novedad. Yo lo sufro un poco. La gente está tan acostumbrada a ver a un tipo de jugador ganando o perdiendo. Todos tienen un futuro por delante y prometedor, pero son palabras mayores cuando quieres hablar de jugadores que llevan 15 años consagrados como Leo Messi o Cristiano. No tienen un ejemplo con el que compararlos. Deberíamos cambiar el enfoque en nuestro país y seguir admirando a los que nos siguen dando cosas que disfrutar. Habría que disfrutar más y criticarlos menos".

Su marcha del Madrid

"Me gustaría irme con la conciencia tranquila. Haberlo dado todo con un club, al máximo nivel. No sé si será hoy, mañana o dentro de cinco años. Ojalá dentro de mucho tiempo. No solo depende de ti, pero me gustaría como creo que me merezco: por la puerta grande y con el cariño que le tengo al Real Madrid. Que de alguna manera se te devuelva".

Renovación

"Soy una persona siempre muy optimista y creo siempre en el trabajo. Cuando trabajas, eres constante, te sacrificas y te esfuerzas las cosas te acaban saliendo, tardes más o menos. No hay ninguna novedad que tenga que contar. Se genera mucha expectación porque todo el mundo tiene la inquietud de qué va a pasar, pero cuando haya una novedad yo seré el primero en decirla por mi boca para que la gente pueda estar tranquila. No hay ninguna novedad. La felicidad también me llega por haber vuelto al césped. Tener la posibilidad de jugar este fin de semana me da un estado de ánimo muy bueno".

Su retirada

"El fútbol ha evolucionado para bien. El nivel físico cada vez está más equilibrado y es señal de que la gente se está cuidando. Todo eso tiene mucho que decir, pero hay jugadores que ya lo hacíamos hace 10 años. Mis 34 son los 28 de hace 10 años. Me siento prácticamente mejor. Sería el único jugador de la historia que jugaría seis Mundiales si jugara en México 2026. La gente nos retira con 35 años y yo sigo viendo a Messi, Cristiano, Joaquín, rindiendo a un nivel extraordinario".

Un entrenador

"Joaquín Caparrós, confiaba en los chavales. Joaquín fue el primero que me puso en el mundo para que la gente me viera sin prácticamente haberle empatado a nadie. Fichó a Dani Alves y Joaquín me puso a mí. No todos los entrenadores hacen esas apuestas. Estaré eternamente agradecido por esos primeros años, después Aragónes en la Selección, y a lo largo Ancelotti, Zizou... Han sido dos entrenadores muy importantes en mi vida".

Anécdotas

"Faubert se quedó dormido en el banquillo. Se lleva el premio Nobel. El horario tampoco cuadraba mucho, tendría el jet lag".

Hernández Hernández

"¿Tú qué crees? ¿Para ti es o no? Yo con Hernández Hernández tengo una amistad especial. En una rueda de prensa no te diría nada. Normalmente, cuando te avisan para ir a ver el VAR, es porque algo hay. Es una mano que te pueden pitar perfectamente. Hernández Hernández para mal está mirado con lupa, pero también habrá acertado para muchas. Para mí, es un penalti que se puede pitar al 80-90%. Si del VAR te llaman, es porque te están diciendo que hay penalti. Hay que hacerles caso a los responsables, pero soy partidario de que el VAR está para ayudar".

Su personalidad

"La gente se queda con la imagen que proyectas en un partido, pero no conocen a la persona. Te hace madurar, reflexionar y tomar otro tipo de decisiones. Con los árbitros intento mantener las relaciones con ellos, no faltarles el respeto. Hay veces que te sale eso que llevamos dentro, pero nos controlamos".

Entrevista con Ibai

"El fútbol es noticia diaria. Te mantienes más al margen porque se difunden ciertas cosas que la gente cree que son cosas que dices pero no. El periodismo ha dejado de ser neutro, siempre hay un interés. Si soy amigo de este critico al otro. Me gusta ser claro. Intento seleccionar muy bien cuándo hablar y cuándo no. Siempre hay cierta información que está manipulada y no cuentan la verdad. No te hablo de mí, sino del sentir de los jugadores. Los jugadores quieren que la noticia esté contrastada. En esta profesión hay muchos profesionales que hacen gran prensa deportiva, pero otros se saltan los valores y el respeto. Como tú no eres un chico que está metido en el mundo del fútbol, pues me apetecía charlar contigo porque vas a ser más original".

Mbappé o Haaland

"Sin lugar a dudas los dos. El entrenador no firma a nadie. Por las circunstancias y la actualidad, sería más fácil fichar a Haaland. Mbappé puede ser un jugador que se complique más a la hroa de llegar a un acuerdo, en el Real Madrid nunca está mal reforzarse con Haaland. Aporta cosas que no tenemos. No te digo que Mbappé no te lo dé, por supuesto, pero veo que a día de hoy sería más fácil".

Cambios en el Real Madrid

"Son cosas que no dependen de mí. En fichajes de gran nivel siempre tienes oportunidad de ganar algo más especial, y yo siempre tengo en mente ganar. Si tienes grandes jugadores, puedes competir con los grandes de Europa".

Adiós al Sevilla

"Soy del Real Madrid. Pero también soy del Sevilla y moriré del Sevilla. Cuento muy bien lo que no conté en su día. No me senté en una rueda de prensa a darle la explicación a la gente. En el documental tengo la oportunidad de contar lo que pasó de verdad. Entiendo que la gente malinterpretase. La información se manipula en función de los intereses de cada uno. Fue un error dejar que otros contaran mi historia como no era. Se podrá ver la verdad de lo que pasó".

Fichaje por el Madrid

"Uno no se lo espera nunca. Se escuchaba que había interés, pero nunca sabes que hay una oferta en firme hasta que te llama Florentino. Llama a mi padre, a mi hermano, e incluso hay una conversación con él en el que dices que quieres fichar por el mejor club del mundo. Cualquier niño al que le preguntes en qué equipo quiere jugar, el que esté vinculado con la zona de Cataluña te dirá que el Barcelona, pero el resto del mundo que el Real Madrid".

¿Ir al Barça?

"No hay dinero en el mundo para fichar por el Barcelona. Opciones ninguna. A Laporta le tengo un cariño especial, me lo encontré alguna vez por Madrid y me cayó muy bien. Hay cosas en la vida que no valen dinero. Igual que no verías a Iniesta, Xavi o Messi en el Madrid, tampoco a Raúl, Iker o Ramos en el Barça".

Messi

"A los madridistas nos ha tocado sufrir a Leo sus mejores años de fútbol. Siempre que no lo tengas enfrente siempre sería una alegría muy grande, serían más exitos".

La Selección

"Levanta el sentimiento patriota. Son eventos que se viven de una forma muy cariñosa. Luis Enrique ha formado un equipo veterano y jóven con mucha hambre. Hay que ser humilde, pero lo decía Aragonés, hay que estar convencido de que se puede. Podemos desempeñar un papel muy interesante. La Nations League tenemos esa F4 para disputar que es mucho mérito".

Salida de Ronaldo

"No, porque estoy muy dentro. Fue algo en lo que perdió Cristiano y el Real Madrid. No lo hubiese dejado salir. Son relaciones que tienen que ser casi de por vida, por encima de cualquier opinión de un jugador, presidente o directivo. Tiene que ser una fusión. Es una decisión que él tomó, super respetable".

Mourinho

"Se junta con un entrenador como Mou que entiende que darte un abrazo después de perder 2-0 no es bueno. Estábamos en una burbuja que no beneficiaba a nadie, ni al Madrid ni al Barça. Y por encima había una Selección extraordinaria. Hicimos un acto de convivencia. Iker, Xavi, Puyol, Pique, Alonso, Yo... Nos juntamos y dijimos: 'Somos gilipollas, o nos unimos o no vamos a hacer nada'. Cuidamos esos detalles que Mou sacó un poco de lo que era la línea de la amistad. No hago responsable a Mou de nuestros actos, cada uno somos dueños de nuestros actos, pero todo suma y resta. Estábamos con otra mentalidad".

Compañeros de central

"Con Pepe y Piqué. A día de hoy con jugadores que llevamos mucho tiempo jugando y hacemos buena pareja".

Jugar de delantero

"Ancelotti me dijo: 'Te tengo que poner de delantero algún partido'. Lo hablamos, ganaron y le echaron, no dio tiempo. Me siento a gusto en la posición de delantero".

[Más información: El ex del Real Madrid que manda un mensaje a Sergio Ramos: "Le vendría bien un cambio de aires"]