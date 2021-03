Zidane y los dos años del regreso del elegido

La deriva del Real Madrid a la que parecía dirigirse tras la salida de Zinedine Zidane a los días de ganar su tercera Champions consecutiva era muy preocupante para Florentino Pérez. Después de que la apuesta por Julen Lopetegui como el cambio a Santiago Solari habían dejado al club en una posición a la que no estaban acostumbrados en los últimos años. Es por lo que Florentino Pérez cogió su teléfono y llamó de nuevo al francés que, ya había tenido un tiempo de parón más que necesario, volvió a ponerse al frente del banquillo merengue.

Este jueves se cumplen dos años desde ese instante en el que el presidente del Real Madrid volvía a presentar al técnico que hizo de la última década una de las mejores de la historia del club. "Tomé la decisión de volver porque me llamó el presidente", explicó un Zidane en esa rueda de prensa en la que se le veía feliz por su regreso. Tras las primeras dos temporadas y media, ya casi ha igualado ese tiempo en esta segunda etapa, aunque, no con el mismo éxito.

La tarea era más que complicada ya que llegaba en una temporada en la que ya no podían aspirar a nada, con el único objetivo de prepararse para el futuro. Cristiano Ronaldo se había marchado y el equipo se había quedado sin referencia goleadora. A pesar de que se habían hecho varios fichajes, no se habían conseguido suplir sus tantos y, en esa temporada, la entidad se tuvo que conformar tan solo con un Mundial de Clubes.

Zinedine Zidane: "Como quiero mucho al presidente y al club, aquí estoy"

Aunque hay una asignatura que aún no ha podido recuperar, ese dominio en Europa, su regreso está más que justificado al ser el responsable de la consecución de una Supercopa de España y, sobre todo, una nueva Liga. Tampoco ha podido levantar el único título que le queda como entrenador blanco, la Copa del Rey. Pero, en líneas generales, esta segunda etapa de 'Zizou' ha sido más puesta en valor que criticada entre la hinchada blanca.

Entrenador de futuro

Eso sí, durante este tiempo ha llegado a estar cuestionado en más de una ocasión. La última fue al comienzo de este 2021 cuando cayó en Copa del Rey y no tuvo una gran actuación en la Supercopa de España, así como parecía escaparse La Liga. Coincidió ese momento con su positivo por coronavirus y, tras su vuelta, dejó una de las ruedas de prensa más tensas de sus dos etapas. "Decídmelo a la cara, no por detrás" y "no me merezco este trato" fueron algunas de las frases destacadas.

Aún así, el francés sigue dejando su impronta en la historia del club y lo quiere hacer impulsando una generación que tiene que mantener el prestigio de la entidad. Con los Mendy, Valverde, Vinicius y Rodrygo, así como a los chicos de la cantera que se han podido ver en estas últimas semanas, el plan es que sigan creciendo para convertirse en estrellas consagradas. De momento, de renovación no se ha hablado y su contrato acaba en 2022.

Los suyos

Lo que sí ha demostrado Zidane en este tiempo es que es un hombre de jugadores clave. Ha mantenido la base con la que consiguió esos nueve de 12 títulos posibles con los Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric y Benzema. Estos mismos siguen siendo trascendentales ahora en 2021 con algunos superando los 35 años. Han sido los futbolistas que le han llevado hacia el éxito en los banquillos y a los que siempre estará agradecido.

Este domingo pasado igualó a Vicente del Bosque como el segundo entrenador con más partido de la historia del club. Los 605 de Miguel Muñoz quedan demasiado lejos y parece una cifra imposible de lograr, pero su hueco en la historia no dependerá de esto. Nunca nadie había hecho lo que él consiguió en Europa y todo dependerá de su motivación para seguir queriendo dejar huella en el mejor club del mundo. Zinedine Zidane sopla las velas de su regreso sin saber hasta cuando se prolongará.

