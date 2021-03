La razón por la que Allegri rechazó al Real Madrid

La historia del Real Madrid podría haber sido muy diferente en estos dos últimos años. El club merengue buscaba entrenador y uno de los grandes favoritos era Massimiliano Allegri, cuya labor en la Juventus había conquistado a media Europa. Su estilo de juego, su forma de dirigir un vestuario y su personalidad le situaron como uno de los referentes del fútbol continental. Ofertas no le faltaron, pero Allegri no lo estaba pasando bien a nivel personal y acabó rechazando todas las propuestas, incluida la del club merengue.

Giovanni Galeone, exentrenador y uno de los personajes más cercanos a Allegri, ha dado a conocer la razón por la que el italiano decidió aplazar su llegada a la capital española. Lo ha hecho en una entrevista en Radio Kiss Kiss en la que, además, ha dado a entender que el entrenador quiere regresar a los banquillos tras su última experiencia en 2019 con el equipo de Turín.

Según ha explicado Galeone, Allegri "tuvo problemas con su madre" y encadenó varios "no" a los grandes. "Dijo 'no' primero al PSG y al Chelsea. Y, después de diez días, para ser justos también al Arsenal y al Real Madrid". El técnico italiano no quería hacer diferencias entre unos y otros y optó por negarse a todas esas oportunidades. Y eso que, como reconoce el propio amigo, no fichar por el equipo merengue no fue una decisión nada fácil de tomar.

Allegri en la rueda de prensa previa a los octavos de final Reuters

Lo que sí tiene claro es que Allegri, más allá de su parón, "en los últimos años ha mostrado una lectura de los partidos como pocos". "Es un entrenador muy importante en la gestión de un equipo", ha reconocido Galeano en la radio italiana.

El propio Allegri, en 2018, confirmó lo sucedido. "Más que no al Madrid, le dije que sí a la Juve. He hablado con Florentino, pero lo rechacé", indicó por aquel entonces. "Era justo que me quedase porque era una decisión ya tomada, respetando lo que le dije a la directiva bianconera sin considerar nada más. Le agradezco al presidente Pérez esa oportunidad", sentenció.

Nuevos rumores

Pese a que lleva desde 2019 alejado de los terrenos de juego, Allegri volvió a sonar el verano pasado. Y, teniendo en cuenta que el futuro de Zidane no está zanjado en el Real Madrid, en caso de que el francés no continúe el año que viene la opción de Allegri volverá a protagonizar rumores.

Porque, por encima de todo, está que Allegri siempre ha mostrado un gran respeto a la entidad merengue. De hecho, hay quien confirma que el italiano es aficionado del conjunto de Chamartín, por lo que convertirse en entrenador no sería una idea descabellada. "Allegri es del Real Madrid desde hace mucho tiempo", reconoció Carnevali, CEO del equipo italiano del Sassuolo. "No quiero echar a Zidane, pero Max sería perfecto para el Real Madrid", justificó.

Allegri, que sigue sin equipo, ya empieza a analizar opciones para volver a sentirse importante. Su trayectoria es intachable y, tras un parón obligado, regresar a dirigir en estos tiempos supondría todo un empujón para el club 'premiado'.

