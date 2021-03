Francia pone plazos al fichaje de Zidane como seleccionador

El futuro de la selección de Francia tiene un nombre: Zinedine Zidane. El técnico del Real Madrid nunca ha cerrado la puerta a dirigir a su equipo nacional. Y los rumores desde Francia de cuándo podría tomar el cargo no son pocos. Sin embargo, por el momento no hay planteado un cambio de entrenador. La Federación gala vive actualmente un proceso electoral y, en el caso de que Le Graët -actual líder y favorito- salga vencedor, Didier Deschamps no se moverá de su asiento.

El actual seleccionador tiene contrato hasta 2022, una vez finalice el Mundial de Catar. Y, cuando haya expirado, la intención de Le Graët es que vuelva a renovar. El seleccionador alargaría su estancia y despejaría las dudas de ver a Zidane como seleccionador a corto plazo. Le Graët, en una entrevista para Le Figaro, ha reconocido que no cesará a Deschamps y que solo cambiará de seleccionador si el propio entrenador quiere dar un paso al lado.

"Su contrato se extiende hasta Catar en la Copa del Mundo de 2022. Hoy, si yo siguiera siendo presidente de la FFF y si Didier quisiera seguir más allá, por supuesto que no me opondría a esta posibilidad", ha defendido en dicha entrevista. "Hace un gran trabajo". Pero, además, Le Graët ha reconocido que no ve a Deschamps planteándose su salida de la selección porque el puesto "le sienta como un guante" y él "está contento".

Didier Deschamps, durante una rueda de prensa fff.fr

Por lo tanto, una victoria de Noël Le Graët en las elecciones a presidir la Federación de Fútbol de Francia supondrá retrasar la llegada de Zidane al banquillo nacional. Deschamps es el encargado de dirigir al cuadro galo y así seguirá siendo, como mínimo, un año más. La decisión está en sus manos... siempre y cuando el presidente continúe al frente del organismo.

Y es que cabe recordar que hay otros candidatos que han hecho promesas muy arriesgadas. Una, la que afecta a Benzema, supondría cambiar de entrenador. Deschamps tiene vetado a Karim y Moulin, uno de los aspirantes, dejó claro que obligaría a convocar al delantero del Real Madrid si su estado de forma fuera bueno. "Deschamps es un empleado de la Federación Francesa de Fútbol. Si por encima de mí hay que decirle que Benzema juegue, le haremos jugar", reconoció.

Sus guiños a Zidane

Pese a que Le Graët ha mostrado su total defensa de la continuidad de Deschamps, en más de una ocasión ha dejado la puerta abierta a la llegada de Zidane. Hace unos días explicó sus palabras: "He hablado a menudo de Zidane, pero con la condición de que Didier diga que quiere tomarse un año sabático o ir a un club. Zidane, libre, podría ser un buen candidato, obviamente".

Antes, sin embargo, señaló con claridad a Zizou: "El día que Didier decida irse o su contrato no se renueve, si Zidane está disponible en ese momento, él será el hombre para el trabajo". Para ver el desenlace de la historia habrá que esperar unos meses. Tanto para conocer el nuevo presidente de la Federación como para aclarar el futuro de Zidane en el Real Madrid.

