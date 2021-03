El Dortmund no espera grandes ofertas por Haaland: PSG y City, las únicas excepciones

El futuro de Haaland está por decidir. El delantero del Borussia Dortmund está de moda y los clubes que le siguen de cerca para cerrar su fichaje en verano no son pocos. Sin embargo, en el conjunto alemán siguen negando la mayor. Con idas y venidas, y algunos cambios de versión, en la entidad germana están seguros de que no habrá grandes ofertas por sus estrellas en unos meses.

La crisis de la Covid-19 y su impacto en los equipos europeos ha hecho que, según la cúpula del Dortmund, nadie vaya a realizar ninguna inversión estratosférica en el mercado de verano. Así lo ha confirmado Hans-Joachim Watzke, presidente del Dortmund, en unas declaraciones previas al encuentro ante el Bayern.

Preguntado acerca de si recibirán propuestas por jugadores como Haaland o Sancho, ha sido claro: "No creo que lleguen ofertas inmorales porque conozco muy bien la situación en las ligas europeas, también a través de mi trabajo en la ECA". El dirigente, en palabras para Sky, ha afirmado que no espera "un verano de fichajes extraordinario".

Las únicas excepciones se encontrarían en aquellos clubes con gran potencial económico y que en los últimos años apenas se han puesto límites. Watzke no ha citado a ninguna entidad en particular, pero sus palabras no han dejado lugar a dudas de que se refería al Manchester City y al PSG. "Estados enteros lo respaldan y pueden encontrar formas y medios para tal vez inyectar dinero en ellos", ha indicado. "Pero, en general, no creo que pasen cosas locas", ha concluido el presidente del Dortmund.

Sin embargo, el propio Watzke realizó unas declaraciones algo diferentes hace unos días. En ellas, el CEO del Dortmund dejaba la puerta abierta a la venta de Haaland si la situación lo requería. "Si vamos a jugar sin espectadores durante la próxima temporada, sin duda tendremos que pensar en vender a un jugador. Porque pedir un crédito a los bancos sólo para no vender un jugador no va a ser nuestro camino", recalcó.

El Madrid quiere a Haaland

El delantero noruego es una de las grandes piezas del mercado de fichajes. Acaba contrato en 2024, pero a partir de 2022 se activa una cláusula de salida. Teniendo en cuenta que hay numerosos clubes interesados en su fichaje, y que el propio jugador ve una oportunidad de oro en salir este verano, todo apunta a que en apenas unos meses se desatará toda una batalla por su incorporación.

Entre los muchos clubes que suenan para incorporarle está el Real Madrid. La entidad merengue, tal y como adelantó EL BERNABÉU, se ha decidido por Haaland y está dispuesto a esperar algún tiempo más por Mbappé. En la capital querían reunir a ambos delanteros antes de 2022, pero debido a la crisis Covid la planificación ha cambiado. La buena relación con el Dortmund, y los cerca de 100 millones de euros que se tendrían que desembolsar, son algunas de las razones por las que en el conjunto de Chamartín se han decantado por ir a por Haaland.

