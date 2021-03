Haaland escuchará al Real Madrid: los dos favoritos para su fichaje

El próximo verano se desatará una disputada batalla por Erling Haaland. Los grandes clubes de Europa andan detrás del delantero noruego, que parece estar listo para dar el salto a un escalón superior más allá del Borussia Dortmund. Pero, ¿quién es el favorito para su fichaje? En Alemania señalan uno por encima del resto: el Manchester City. Los de Guardiola quieren ganar la partida al Real Madrid.

Según Sport Bild, el City está en la pole para el fichaje de Haaland. El diario germano apunta que el club skyblue podría pagar las exigencias económicas del jugador y, sobre todo, su agente, Mino Raiola. Haaland llegaría con el cartel de nueve titular del equipo, recogiendo el testigo del 'Kún' Agüero que acabará contrato a final de temporada. El argentino, tras un año cargado de lesiones, no parece que vaya a renovar.

Eso sí, el City tendrá que pelear con el Real Madrid. Haaland no ha ocultado su interés en el club blanco y Raiola tiene interés en mejorar su relación con el club blanco llevando a cabo un fichaje de gran calibre como el de Haaland. Además, las relaciones entre el Madrid y el Dortmund son excelentes por lo que en una negociación, el club blanco partiría con ventaja.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund REUTERS

Pero Real Madrid y Manchester City no son los únicos clubes en la lista. En la Premier League hay dos interesados más: Chelsea y Manchester United. Sport Bild apunta que el propio Haaland no le acaba de convencer el proyecto del Chelsea, que se apuntó con potencial económico. Diferente es lo de los red devils, que cuentan con la baza de Ole Gunnar Solskjaer, compatriota y exentrenador del delantero.

El Bayern se 'borra'

A quien no deberán temer, tal y como confirma Sport Bild, es al Bayern Múnich. Karl-Heinz Rummenigge ya avisó de la intención del club bávaro: "Una cosa puedo decir con certeza: con Watzke (presidente del Borussia) tengo una buena relación. Y mientras esté en el Bayern, no habrá otra compra como la de Lewandowski. A lo largo de los años hemos establecido relaciones amistosas con el Borussia, también en el mercado. Haaland está bien en Dortmund y, sinceramente, mientras tengamos a este Lewandowski, no lo necesitamos. Lo que sucederá en el futuro no lo puedo predecir, también porque yo permaneceré en el cargo hasta diciembre de 2021". El diario germano lo confirma.

