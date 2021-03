Tebas explica si el Real Madrid puede hacer los fichajes de Haaland o Mbappé este verano

Javier Tebas ha dado un detalle importante sobre las opciones que existen de que Kylian Mbappé o Erling Haaland lleguen el próximo verano al Real Madrid. Los dos jugadores son los grandes pretendidos en todo el continente y no hay equipo que no esté pendiente a su situación, pero son los blancos los mejores colocados para hacerse con ambos futbolistas. En cualquier caso, hay que atender al aspecto económico, algo muy mermado por culpa de la Covid-19.

Es por lo que el presidente de LaLiga ha presentado los nuevos límites presupuestarios de los clubes de Primera y Segunda División, siendo el Real Madrid de los pocos que han aumentado esta cantidad. Aún así, Tebas ha echado un jarro de agua fría sobre los aficionados blancos que desean ver cuanto antes a estos dos jugadores defendiendo el escudo de su equipo. En la rueda de prensa posterior, ha dado su punto de vista.

"Puede haber algún tema puntual. Veo complicado que vengan Haaland o Mbappé. Mbappé solo puede uno y Haaland uno o dos. A Mbappé le queda año en el PSG. El Madrid esperará", expuso un Tebas que ha puesto una dosis de realidad a los rumores que surgen día tras día. El hombre fuerte del fútbol profesional en España sabe perfectamente cómo está cada club y augura que la mejor opción para hacerse con el francés es esperar a que acabe su contrato.

Javier Tebas, presidente de LaLiga REUTERS

En el otro lado del río, siguen expectantes a la decisión que pueda tomar Messi con respecto a su futuro. "Me gustaría tenerlo siepre en nuestra copetición. También me gustará que volviese Mourinho o Guardiola. Estamos preparados para esta circunstancia. Ya se fueron Neymar y Cristiano y hemos aguantado muy bien. Queremos tener a los mejores y Messi aporta muchísimo. Medaría pena que el Barcelona perdiese un estandarte. Esa separación tampoco le vendría bien a Leo Messi", sentencia el presidente de LaLiga.

El plan

Como explicó EL BERNABÉU, en el Real Madrid solo se habla de estos dos nombres y hay un plan para abordar sus fichajes. En estos momentos la opción más clara en el mercado la representa el delantero noruego. Primero de todo porque sería más asequible que la del galo, pero también por la relación que existe entre el club blanco y el Borussia Dortmund. Su precio de salida no llegará a los 100 millones de euros, además de que su ficha se cifraría en alrededor de los 18 'kilos'.

La operación por Kylian Mbappé es diferente. El delantero tiene contrato y todo puede depender de la decisión que tiene que tomar sobre su renovación, ya que hay que recordar que, hasta el momento, el delantero ha rechazado las ofertas del PSG. La 'Operación Salida' es clave. En la casa blanca esperan sacar más de 100 millones de euros en traspasos y también aligerar la masa salarial. Su contrato no sería ningún problema, pero no quieren romper relaciones con la entidad parisina y no se va a realizar ninguna oferta. Todo depende de que se vincule al club francés o decida acabar con su contrato.

