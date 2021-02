El PSG anunciará pronto el futuro de Mbappé: "Es hora de tomar una decisión"

El culebrón Kylian Mbappé podría resolverse dentro de muy poco. Eso es lo que, al menos, quiere hacer ver Leonardo. El director deportivo del PSG ha vuelto a hablar sobre la situación del delantero francés y la de Neymar, sus dos estrellas que terminan contrato en 2022 y están en negociaciones para renovar su vínculo con la entidad del Parque de los Príncipes. Leonardo ha hablado en France Bleu.

Leonardo señaló que en los últimos tiempos se ha ido avanzando con la negociación con Mbappé: "Hemos estado discutiendo la renovación de Mbappé por un tiempo y es hora de tomar una decisión en la que las partes deben expresar su visión de futuro. Llegaremos pronto a la hora de la decisión. El diálogo es bueno".

Pese a lo dicho por el director deportivo del club parisino, no queda claro todavía si Mbappé está predispuesto a seguir en el PSG o, en cambio, apuesta por cambiar de aires siendo Real Madrid y Liverpool los grandes favoritos a su fichaje. La entidad blanca quiere una gran estrella en verano y está pendiente de todo lo que ocurre con el futuro de Mbappé, que pronto podría tener una resolución.

Aunque, pase lo que pase con su decisión final, en París solo tienen elogios para Mbappé tras casi cuatro años juntos: "Kylian, desde que empezó en el Mónaco hasta a día de hoy, es tan grande y único que no podemos discutirlo", indicó Leonardo sobre una de sus dos grandes estrellas.

'Caso Neymar'

De la otra, Neymar, también habló: "También estamos en el camino correcto con Neymar. Sin embargo, aún no está firmado", señaló. En los últimos días se ha dado por hecho que el brasileño renovará su contrato hasta 2026 y que el acuerdo está cerrado, algo que de momento Leonardo no quiere dar por sentado.

El Madrid espera

En cuanto a Mbappé y el Real Madrid, lo último fueron las palabras de Toni Kroos en la previa del partido contra el Atalanta (que ganaron los blancos 0-1). No eligió entre el francés y Haaland Kroos para el Real Madrid de la próxima temporada y mostró que únicamente está centrado en el encuentro ante el Atalanta de los octavos de la Champions League cuando fue preguntado por los dos delanteros.

"La verdad que son dos muy buenos y creo que estos dos jugadores pueden ayudar a cada equipo, es normal por la calidad que tienen", reconoció.

"El problema es que mañana no me van a ayudar y como estoy muy concentrado en el partido, no me ayuda que venga uno o nadie, no es mi tema. Estamos con los que tenemos y pensamos en ganar. Eso es una pregunta para Florentino", añadió.

