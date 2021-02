El PSG ya tiene fichaje favorito si Mbappé se va al Real Madrid

Las figuras de Leo Messi y Kylian Mbappé centran el foco del mercado de fichajes. Mientras se mantiene en duda la salida del argentino del Barcelona, también lo es que el del PSG continúe jugando en el Parque de los Príncipes más allá del próximo verano.

El futuro de Mbappé sigue ligado al Real Madrid. En el club blanco se mantienen a la expectativa, aunque tienen claro que no entrarán a batallar con el Paris Saint-Germain y que, por consiguiente, no harán una oferta formal. Será si el conjunto galo está dispuesto a vender cuando abrirán negociaciones.

En París no tienen todas consigo sobre la continuidad del delantero. Mbappé ha ido rechazando las ofertas de renovación desde hace ya un año. Todavía tiene contrato, su actual acuerdo vence en junio de 2022, pero en el PSG saben que si no firma ya y no renueva, la alternativa si no venden en verano es verle irse gratis un año más tarde.

Celebración de Kylian Mbappé en el Camp Nou Reuters

Pase lo que pase, en el PSG quieren estar preparados por si Kylian Mbappé continúa rechando las propuestas para ampliar su contrato y tienen que venderle en verano. Es por eso por lo que desde Inglaterra ponen sobre aviso al Tottenham, ya que Mauricio Pochettino ha puesto su mirada en su exequipo.

Objetivo Kane

Según publica Mirror, siempre y cuando Mbappé salga en verano, el elegido por Pochettino para reforzar el ataque del PSG es Kane. Esto llama la atención después de que se haya hablado sobre la incorporación de Messi al plantel parisino, además de los guiños que han lanzado desde la Ciudad del Amor a Leo.

Mauricio Pochettino y Harry Kane todavía mantienen el contacto y más que eso, ya que el tabloide británico asegura que guardan una muy buena relación después de coincidir en el Tottenham. El PSG no estaría solo en la carrera si el delantero inglés se pone a tiro en verano.

Harry Kane, en un partido del Tottenham Reuters

Tanto Manchester City como Manchester United estarían encantados de contar con Kane, pero hay un problema para uno y otro. El Tottenham no quiere reforzar a un rival de la Premier League y verían así con mejores ojos vender al delantero al Paris Saint-Germain.

El futuro de Kane, de Messi de Mbappé parecen entrelazarse y es que se esperan movimientos impactantes a lo largo del verano que viene. Los grandes del Viejo Continente se mantienen alerta a la espera de lo que suceda tan solo dentro de unos meses.

