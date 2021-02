Joao Félix: "Siempre se habla de lo que costé, pero yo me olvidé del número"

El Atlético de Madrid se enfrenta al Chelsea en los octavos de final de la Champions League y, en la previa del duelo de ida, Joao Félix ha concedido una entrevista a los medios británicos Daily Mail y The Telegraph. El luso habla de su fichaje por el conjunto rojiblanco, así como de su compatriota Cristiano Ronaldo, de Mbappé o Haaland. Además, también se refiere a la pelea por La Liga, en la que los colchoneros son los actuales líderes con un partido menos que sus perseguidores.

Cristiano Ronaldo

"Cristiano es una gran influencia para mí, cuando estamos con la selección, siempre trata de ayudarme y nos da a todos los jóvenes consejos sobre el trabajo, la motivación...".

Primer referente

"Kaká fue mi primera referencia en el fútbol. Solía ver videos de él y, a veces, intentaba copiar sus movimientos y tratar de jugar como él".

El Atlético pagó 127 millones de euros por su fichaje

"Siempre habla de mi precio, pero me olvidé de ese número y del precio que costé. A veces es difícil, pero trato de vivir con ello de la mejor manera".

¿Con quién se queda del Chelsea?

"Me gusta la forma en que juega Mount, la forma en que le gusta arrastrar el balón, la forma en que toca el balón. Me enfrenté a Chris Willock en el Benfica hace tres o cuatro años y me dijo que el Chelsea tenía un chico que ve que se parece a mí y me dijo que era Mason Mount. Unos años después apareció en el Chelsea".

Adiós al Oporto

"Nunca fui liberado por el Oporto. Sólo les dije que quería irme y apareció el Benfica"

¿Está al nivel de Mbappé o Haaland?

"Espero alcanzar ese nivel porque Cristiano y Messi alcanzaron un nivel que ningún otro jugador alcanzó. Mbappé y Haaland están en un buen camino. Quiero hacer lo mismo y mostrar a la gente que también podemos alcanzar ese nivel".

El Atleti, en la pelea

"Antes eran solo el Real Madrid y el Barcelona, pero el Atleti también es un gran club y puede pelear con el Real Madrid y el Barcelona por todo".

Ganar La Liga

"Es una motivación para nosotros. No se habla mucho de nosotros, se habla más del Real Madrid y del Barcelona, pero estamos haciendo una gran temporada".

Secuelas de la Covid-19

"Al principio me sentía un poco cansado, pero ahora en los partidos estoy nuevamente bien y me siento bien".

