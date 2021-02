Raiola abre la puja por Haaland: "Solo diez clubes pueden ficharle"

El Real Madrid ya está estudiando su plan de fichajes para el próximo verano. La configuración del plantel para la 2021/2022 contará con alguna cara nueva y, por supuesto, con las correspondientes bajas. EL BERNABÉU ha informado de que los dos grandes objetivos en el mercado son Kylian Mbappé y Erling Haaland, siendo el noruego la prioridad al ser su operación más asequible en estos momentos.

El delantero noruego tiene contrato en vigor con la Borussia Dortmund, al que llegó en el mercado de invierno del pasado año. Con el conjunto aurinegro ha continuado firmando números que impresionan de cara a gol y eso no ha hecho otra cosa que llamar la atención de los grandes de Europa.

Sobre el interés de los equipos más importantes del Viejo Continente ha hablado Mino Raiola en unas declaraciones para la BBC. El agente de Erling Haaland, uno de los huesos más duros de roer en el 'mundillo', ha desvelado cuántos equipos podrían permitirse el fichaje del internacional noruego.

Mino Raiola EFE

"Es obvio que todo el mundo ve a Erling como una de las potenciales nuevas estrellas del futuro, porque es muy difícil lo que ha hecho a su edad", ha comenzado diciendo Raiola, quien no duda que el nórdico "va a ser una de las estrellas de la próxima década".

"Estamos en un momento en el que nos empezamos a preguntar cuánto tiempo por delante le queda a jugadores como Ibrahimovic, Ronaldo y Messi. Así que todos están esperando a la nueva generación", ha continuado el súper representante. Y es que pocos dudas que Haaland es uno de los líderes de esa nueva generación junto a Mbappé.

Pelea de diez

Mino Raiola ha revelado qué número de equipos podrían fichar al noruego y cuántos de ellos pertenecen a la Premier League. "Solo diez clubes se pueden permitir fichar a Haaland y darle el sitio en el que le gustaría estar después del Dortmund. Cuatro de esos clubes están en Inglaterra". No es ningún secreto que los equipos de Mánchester están entre los interesados.

Antes de finalizar, el también agente de Pogba ha afirmado que no cree que no haya un club importante que no desearía contar con Haaland en su plantilla: "No creo que haya un solo director deportivo o entrenador del mundo que diga 'no estoy interesado'. Es como preguntarse si habría algún equipo de Fórmula Uno que no estuviera interesado en tener a Lewis Hamilton".

[Más información: El plan del Real Madrid para fichar a Kylian Mbappé y Erling Haaland]