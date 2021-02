Kroos: "No creo que los equipos españoles sean peores ahora que los alemanes o ingleses"

El Estadio de Bérgamo acoge este miércoles el duelo entre Atalanta y Real Madrid, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League. Los blancos llegaron a Italia este martes y antes del último entrenamiento previo al encuentro ha comparecido en rueda de prensa Toni Kroos junto a su entrenador Zinedine Zidane.

Plan ante el Atalanta

"Como hacemos últimamente, tenemos que hacer las cosas más juntos. Faltan muchos jugadores importantes, pero tenemos que hacer las cosas juntos. Los que estamos aquí tenemos que dar más cada uno, igual que hemos hecho en los últimos partidos de La Liga".

¿Cómo se espera el partido?

"En general, nosotros queremos hacer un partido más controlado. Queremos el balón, pero nos vamos a enfrentar a un equipo que juega de otra manera, igual que otros rivales que hemos tenido, y nos vamos a tener que adaptar al partido sabiendo cómo lo hacemos nosotros. Son los octavos de la Champions y será un partido difícil. Intentaremos hacer nuestro juego".

Una 'final'

"Sabemos la situación. Es una final para nosotros. Para mí la Champions empieza ahora. Sabemos que va a ser un partido difícil y no solo por las bajas que tenemos. Es un buen equipo, que sabe hacer buen fútbol y también atacan bien. Para nosotros va a ser complicado controlar su juego con el balón. Nos tocará defender bien, seguro. Será importante para llevarnos un buen marcador".

Jugar con Modric y Casemiro

"Para el entrenador del Atalanta va a ser difícil explicar esto. Nuestro juego en el medio es importante, para mí muchos partidos se ganan o se pierden en el medio. Al final, en estos partidos cada posición va a ser muy importante. Puedes perder o ganar el partido en cada posición. Pero si nosotros controlamos bien en el medio, ayudamos al equipo, pero no es solo eso".

¿Haaland o Mbappé?

"La verdad es que son los dos muy buenos y cualquiera puede ayudar a un equipo, tienen una gran calidad. Pero ninguno nos va a ayudar mañana. Esto no es mi tema. Mañana estamos aquí los que estamos y somos los que tenemos que ganar. La pregunta es para Florentino -risas-".

Su rol en el equipo

"No me veo tan importante, yo voy a hacer mi trabajo como siempre, falten muchos jugadores o no. Yo siempre digo mi opinión dentro y fuera del campo. Igual que juego esté quién esté atrás. Hay jugadores como Sergio o Luka con los que llevo jugando muchos años, pero creo que mi trabajo no cambia mucho por las bajas. Siempre intento dar el máximo para mi equipo, dentro y fuera del campo, con y sin balón".

Situación económica

"Yo quiero mucho a mi club y quiero lo mejor para él, en todos los aspectos. Pero primero soy jugador y pienso lo que puedo conseguir en el área deportivo. Yo quiero tener éxitos y si con esto ayudamos al club, pues mucho mejor. Pero yo estoy aquí para ganar los partidos".

Su importancia junto a Modric y Casemiro

"Para mí en un partido es muy importante estar bien en el centro del campo. Es lo que hicimos en el pasado y lo que creo que hemos hecho últimamente. Es verdad que no siempre funciona, ningún centro del campo puede ganar siempre por diez años, pero nosotros llevamos haciéndolo muchos años. Para mí es una clave para tener éxitos como equipo. Nuestra idea no es ser el mejor centro del campo, es ayudar a la defensa y a la delantera con y sin balón. Trabajamos para tener éxitos para el equipo, no para que la gente diga que somos los mejores. Esto es algo más para la gente de fuera. Nosotros dentro lo intentamos todo para ganar los partidos".

Plaga de lesiones

"Yo creo que no soy la persona a la que tienes que preguntar esto, casi no me he lesionado. No vivo con los jugadores que se han lesionado, no sé que hacen en casa, qué hacen en la rehabilitación, cómo son sus cuerpos... No sé si es porque tenemos muchísimos partidos, si es por mala suerte... Lo que yo puedo hacer es cuidar mi cuerpo, lo que hago yo. También puedes tener mala suerte y claro que nos molesta mucho tener tantos lesionados, sobre todo cuando llegan estos partidos. Pero tenemos mucha calidad también. A ver qué pasa".

Toni Kroos, en rueda de prensa previa al encuentro frente al Atalanta

Nivel de los equipos españoles

"Durante muchos años los equipos españoles, tanto en la Champions como en la Europa League, han ganado. Pero es normal que se deje de ganar. Después de muchos éxitos pueden venir tiempos más difíciles o se cambian los equipos. Pero creo que no se puede decir que los equipos españoles son peores que los ingleses o alemanes. Cada año todos luchamos por los títulos. En general, hay un muy buen nivel en España y más esta temporada, yo lo veo en el campo. Es difícil ganar en La Liga. Hace cuatro o cinco años ganábamos muchos partidos por 4-0 o 5-0, ahora esto no suele pasar. Por eso digo que ahora es más difícil ganar en la liga española".

Rival nuevo

"Es un rival diferente. Después del primer partido sabremos cómo juegan mejor porque nosotros no tenemos mucha experiencia contra el Atalanta, es la verdad. No sabemos muchísimo, pero con los vídeos y los datos, pues aprendemos. Pero cuando no has jugado contra un equipo es algo nuevo. Lo que está claro es que va a ser muy complicado".

Mbappé o Haaland, ¿a quién te gustaría dar una asistencia en una final?

"A Benzema".

[Más información - El gesto de Florentino Pérez en Valdebebas: su saludo con Zidane y los jugadores]