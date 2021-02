Zidane: "Tener la presión de la Champions League nos gusta"

Llegó la hora. Después de que los primeros duelos de ida de la Champions League se hayan llevado a cabo, este miércoles le toca el turno a Atalanta y Real Madrid. El conjunto blanco ya está en Italia, donde llevarán a cabo el último entrenamiento antes del encuentro en el escenario del choque. En la previa, Zinedine Zidane y Toni Kroos han comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

No cambia nada

"Es lo que queremos, sabemos de dónde venimos y queremos hacer las cosas bien. Es un partido diferente, es un partido de Champions, pero para nosotros no cambia nada. Sabemos lo que tenemos que hacer, estamos concentrados, comprometidos y metidos en el partido de mañana".

Ilusión por llegar lejos

"Nosotros tenemos la ilusión de hacerlo lo mejor posible y de llegar a la final. Somos el Real Madrid y lo intentamos hacer siempre lo mejor posible. Mañana es un partido y como dice Toni -Kroos- es una final. Sabemos que es una eliminatoria, que hay dos partidos, que hay vuelta, pero pensamos solamente en el partido de mañana".

¿Mejor su centro del campo o el actual?

"Cada uno tiene sus cosas. Ahora soy el entrenador de estos jugadores y creo que son los mejores. Me alegro de tenerlos, no solo a Casemiro, Luka o Toni, a todos. Cada época tiene sus futbolistas y yo tengo la suerte de tener muy buenos jugadores".

Partido difícil

"Sabemos de la dificultad, pero es igual para todos los equipos. Nosotros no tenemos que mirar eso, tenemos que mirarnos a nosotros. Creo que preparamos bien el partido. Mañana habrá dificultades porque hay un equipo delante y también es bueno".

Muchas bajas

"Tú me hablas de las bajas. Las sabemos. Pero yo cuento con los jugadores que están aquí para ganar el partido. Nosotros siempre vamos a entrar en el campo para ganar el partido. Nunca nos vamos a contentar con algo menos".

Partido diferente

"Ya lo veremos. Para nosotros es un partido diferente. El rival es diferente, con sus peculiaridades en el campo. Pero nosotros hemos preparado bien las cosas y tenemos que hacer nuestro fútbol. Jugar y nada más".

La suerte de jugar la Champions

"Aquí sabemos dónde estamos. No es solo la Champions. Todo lo que tenemos de frente es importante. Estamos acostumbrados a todo eso. Yo creo que tener la presión nos gusta a todos, eso es el fútbol. Lo que vamos a intentar nosotros es que teniendo la suerte de jugar la Champions, tenemos un partido por delante mañana".

Canteranos

"Sabemos de las dificultades. Hay muchos canteranos, algunos se van para luego volver. Sabemos de nombres que han tenido estos procesos o que están ahora en ello. Los canteranos son jugadores jóvenes y lo importante es que algún día puedan jugar en Primera División. Jugar en el Real Madrid es muy complicado, es difícil jugar en la cantera y pasar al Real Madrid, aunque claro que puede pasar".

Zinedine Zidane, en rueda de prensa

Sobre el rival

"Es un equipo muy ofensivo y muy fuerte físicamente, eso lo sabemos. Es un equipo específico, que tiene sus cosas. Lo que sí te digo es que mañana va a ser un buen partido de fútbol entre el Atalanta y el Real Madrid".

Palabras de Gasperini

"Estoy hecho añicos, ya no puedo jugar -risas-. Pienso que Gasperini ha hecho una gran labor por el Atalanta. Ha hecho una óptima labor en su carrera, ha cosechado grandes resultados como jugador y me gusta como entrenador".

El Atalanta ha hecho las cosas bien

"Sabemos de la dificultad de la Champions, son partidos muy difíciles, muy complicados. Sobre todo cuando más te aproximas a la final. Pero el Atalanta ha demostrado que tiene un gran nivel desde el año pasado. Ha tenido cambios importantes de jugadores, pero tienen un muy buen nivel. Hay que entrar al campo con convicción y demostrar que somos un equipo fuerte, sólido. No es fácil porque son muchos partidos, también tenemos La Liga. Son muchas tareas importantes".

Ausencia de Benzema

"No creo que haya explicación razonable. Estamos tristes por tener a varios jugadores lesionados. Es verdad que fue una pretemporada rara, pero como todos los equipos. Es verdad que tenemos muchas bajas, muchos jugadores que no están disponibles, pero esa es la situación que tenemos ahora. Sí que me gustaría tener a algunos jugadores de los que no están, pero tenemos que confiar en los que están y en lo que hacemos últimamente. Ser solidarios en el terreno, crear ocasiones y mañana esperamos un bonito partido para continuar con lo que hemos hecho hasta ahora".

[Más información - El gesto de Florentino Pérez en Valdebebas: su saludo con Zidane y los jugadores]