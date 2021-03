El insólito motivo por el que el Manchester United no fichó a Haaland

No hay equipo en el mundo que no piense en Erling Haaland para su disciplina. No será barato con Mino Raiola detrás, pero el delantero ha demostrado que será uno de los hombres que dominará el fútbol en las próximas temporadas. El noruego es el foco de muchos aficionados a este deporte cada fin de semana, muchos se han aficionado a los partidos del Borussia Dortmund por él, pero hubo un instante en el que estos mismos pudieron no perderse ningún encuentro del Manchester United.

El diario inglés Daily Mirror explica este lunes que su padre y el Molde habían quedado con el equipo del norte de Inglaterra para hablar a las nueve de la mañana de Noruega, pero una confusión con los husos horarios provocó que la llamada llegase a esa hora británica. Ole Gunnar Solksjaer esperaba poder convencer al noruego, como lo hizo entonces para el Molde, pero cuando fueron a hacer la llamada, Haaland ya estaba comprometido con el Red Bull Salzburgo.

En ese momento costaba ocho millones de euros más algunos bonus por rendimiento. Esta cantidad está muy lejos de los más de 100 que estiman actualmente para los que quieran llevarse este próximo verano al delantero escandinavo. Eso sí, muchos están pendientes del 2022, donde una cláusula de salida abarataría estas cifras hasta los 75 millones. El hecho de que su rendimiento este año siga siendo tan bueno está provocando que algunos no puedan aguantar tanto.

Erling Haaland, con la camiseta del Borussia Dortmund REUTERS

Ese es el caso del Real Madrid, que piensa en Haaland incluso para este próximo verano. El principal problema será Mino Raiola, con el que las relaciones han mejorado, pero no gustan sus formas. Ven más factible su llegada ahora mismo que la de Kylian Mbappé, aunque el francés sigue siendo el gran deseado. La operación del noruego parece más asequible económicamente que la del jugador del PSG, algo a tener en cuenta con la situación de pandemia que persiste.

La lucha

Si son mejores las relaciones entre el Real Madrid y el club, cuestión por la que el conjunto blanco está en la pole por el noruego. Acaba contrato en 2024 y desde 2022 tiene una cláusula de salida. Negociar un traspaso antes de llegar a ese punto sería más beneficioso para el Dortmund. Pero el mismo Solskjaer explicó recientemente que seguía en contacto directo con el jugador y avisó de que "ya veremos qué ocurre más adelante".

Mino Raiola, en unas declaraciones para la BBC, desveló cuántos equipos podrían permitirse el fichaje del internacional noruego. "Solo diez clubes se pueden permitir fichar a Haaland y darle el sitio en el que le gustaría estar después del Dortmund. Cuatro de esos clubes están en Inglaterra", sentenció el representante del jugador del Dortmund. Está por ver quién sale ganador de esta pelea que ya está en liza, pero está claro que se avecina un verano muy caliente con este delantero de por medio y grandes clubes como el Real Madrid.

[Más información: Problemas para el Borussia Dortmund: sitúan a Jadon Sancho en la órbita del Real Madrid]