El Dortmund rompe su silencio sobre el futuro de Haaland

El Borussia Dortmund no está por la labor de vender a Haaland este verano. El equipo alemán sabe que su delantero estrella cuenta con varias ofertas sobre la mesa. Sin embargo, en la entidad planifican la próxima temporada con su talento en el vestuario y no hacen caso de las últimas y polémicas declaraciones de Raiola, representante del noruego.

"Esas declaraciones no me molestan en absoluto, y no creo que haya causado ningún revuelo", ha reconocido en Kicker el director deportivo del equipo germano. Michael Zorc ha indicado que "no hay ningún tipo de desacuerdo" con el agente del jugador y que sus se vieron como "una declaración normal" del extrovertido representante. "Está claro como el agua para todos que Erling Haaland no puede, no quiere y no se trasladará a cualquier club tras su paso por el Borussia Dortmund".

"Estamos contentos de tener a Erling aquí, de que haya marcado más goles en los últimos partidos y de que haya demostrado su valor para nosotros. Solo puedo decir que seguimos planificando con él", ha subrayado el director deportivo del Dortmund, que rompe el silencio de la entidad después de semanas de constantes rumores.

Erling Haaland celebra uno de sus goles al Sevilla en la Champions League Reuters

La posición del cuadro germano es tan clara que no quieren hacer "juegos de aritmética" sobre cómo alcanzará los objetivos el Dortmund. "Asumimos que al final lograremos el objetivo de clasificarnos para la Champions League", por lo que hacer cábalas con los resultados que se cosechen y el futuro del propio Haaland no tiene sentido para el dirigente alemán.

Unas declaraciones que llegan días después de que Mino Raiola, representante de Haaland, asegurara que hay 10 equipos interesados en el noruego. Según Zorc, "ni siquiera" va a llegar a 10, ha bromeado en dicha entrevista.

Haaland, objetivo merengue

El Real Madrid quiere realizar un fichaje estrella este verano. Depende de muchas cosas, pero una de las principales es la situación económica. En función de cómo se encuentren las arcas blancas, donde la evolución de la pandemia será determinante, el club blanco podrá realizar más o menos movimientos en el mercado. Sin embargo, por encima de todo hay un objetivo: un delantero.

Mbappé y Haaland eran las dos principales apuestas del Real Madrid. De hecho, se pretendía reunirles en el equipo merengue antes de 2022. Algo que, debido a la Covid-19, será imposible. Por ello, en el club capitalino se han decidido a ir a por Haaland, tal y como publicó EL BERNABÉU. El noruego no costaría más de 100 millones de euros, una cantidad que se podría asumir, y sus pretensiones salariales no romperían ningún esquema en el Real Madrid.

Ello, sumado a las buenas relaciones que hay entre ambos clubes, facilitarían ver a Haaland de blanco la próxima temporada. Acaba contrato en 2024 y desde 2022 tiene una cláusula de salida. Negociar un traspaso antes de llegar a ese punto sería más beneficioso para el Dortmund. Para más adelante quedaría un Mbappé que acaba contrato en 2022 y cuya renovación en el PSG está todavía en el aire. El club galo incluso barajó retenerle una temporada más para dejarle salir el año que viene.

