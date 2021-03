El Bayern amenaza al Real Madrid con el fichaje de Haaland en verano

El Bayern no se esconde: puede fichar a Haaland si es su objetivo en el mercado. El conjunto germano, por medio de su presidente Herbert Hainer, ha reconocido que tienen potencial financiero como para abordar la operación y no ha negado que estén interesados en el delantero del Dortmund. El equipo de Múnich sabe lo que es pescar en su rival y con un talento como Haaland podría repetirse la historia nuevamente.

Las palabras de Hainer no han pasado desapercibidas y ponen al Bayern como un serio candidato a hacerse con los servicios del joven goleador. Todo un rival para el Real Madrid, que no puede perder de vista los movimientos del club bávaro. Herbert Hainer ha sido muy claro: "Somos un club económicamente muy fuerte y 'sano'". "Aunque también estamos sufriendo masivamente por la pandemia, siempre podemos traer jugadores si estamos convencidos de ellos", ha indicado en Sport1.

El presidente, para sacar músculo económico, ha recordado que "hace apenas dos semanas Hasan Salihamidzic anunció" el fichaje de "uno de los mejores defensas centrales como Dayot Upamecano". Es por ello que, aunque no puede decir nada acerca de Haaland "hoy", tiene claro que el futuro del Bayern para por fichar "jugadores jóvenes con habilidades sobresalientes". Es decir, Haaland.

"Estamos en una pandemia, el mundo entero se encuentra en una situación excepcional, social, económica y también en el fútbol", ha explicado el presidente del Bayern cuando le han preguntado sobre pagar la cláusula de Haaland. "Las cosas cambian todos los días. Por tanto, estoy lejos de hacer pronósticos", ha afirmado Hainer en el portal alemán.

Erling Haaland falla una oportunidad ante Manuel Neuer en un Borussia Dortmund - Bayern Múnich REUTERS

"Los ejemplos de Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Alphonso Davies y Jamal Musiala son una prueba de que el Bayern es un club en el que talentos excepcionales pueden convertirse en jugadores internacionales de primer nivel", ha concluido. El Bayern, con estas declaraciones, se mete en la bolsa de clubes candidatos a fichar a Haaland.

Lewandowski o Gotze son solo algunos de los casos que, en los últimos años, cambiaron el Dortmund por el todopodesoro Bayern. Si Haaland se suma a esa lista se decidirá en los próximos meses, que apuntan a ser determinantes en lo que respecta a su situación. En el Borussia ya han recalcado que no harán locuras económicas para retenerle: "Pedir un crédito a los bancos sólo para no vender un jugador no va a ser nuestro camino".

Haaland, objetivo blanco

El Real Madrid sigue muy de cerca el mercado de fichajes. El puesto de delantero, además, es uno de los que se espera poder reforzar. Y ahí surgen dos nombres: Mbappé y Haaland. Tal y como adelantó EL BERNABÉU, la intención del club blanco siempre fue reunir a las dos estrellas del continente antes del 2022. Algo que la Covid ha impedido y que supondrá cambiar de planes.

La estrategia merengue, tras los últimos acontecimientos, es priorizar el fichaje de Haaland. El noruego es más asequible en términos económicos y, además, las buenas relaciones entre Dortmund y Real Madrid ayudarían considerablemente a acometer la operación.

