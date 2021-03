Haaland y los problemas económicos del Dortmund: "No pediremos un crédito para evitar su venta"

La crisis de la Covid-19 ha afectado de manera crítica al mercado de fichajes. En el último verano han sido muy pocos los grandes movimientos que se han producido, aunque esta tendencia podría empezar a cambiar en este 2021. Los clubes siguen sufriendo las consecuencias negativas de tener los estadios cerrados o la pérdida de patrocinios. Uno de ellos es el Borussia Dortmund, que podría plantearse vender ya a Erling Haaland por esta cuestión.

Ya son varias las voces que indican que esta cuestión podría ser trascendental a la hora de entender que el noruego podría cambiar de colores este verano. Una vez que el Real Madrid ha cambiado su estrategia y quiere lanzarse a por una gran estrella en este 2021, las puertas de este gran club se han abierto al delantero que sigue deslumbrando en Alemania. También tiene detrás a clubes ingleses como los dos de Manchester o el Chelsea, así que opciones no le van a faltar.

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha apuntado que quieren retenerlo, pero que la cuestión económica es importante y sin el regreso del público antes del final de temporada habría más de un inconveniente. "En medio de una pandemia, ya no descarto nada. Pero no es necesariamente el objetivo. Lo más importante es el equilibrio financiero: queremos tener un equipo fuerte en el campo y, al mismo tiempo, ser económicamente estables. Si vamos a jugar sin espectadores durante la próxima temporada, sin duda tendremos que pensar en vender a un jugador. Porque pedir un crédito a los bancos sólo para no vender un jugador no va a ser nuestro camino", expuso el responsable del club germano en una entrevista en el medio Handlesblatt.

Erling Haaland, con el Borussia Dortmund EFE

Está claro que la cuestión de la pandemia es vital para que el mercado de este verano sea más o menos animado. Todo apunta a que la situación va a seguir mejorando y que, antes de que acabe la temporada, se podrá ver público en las gradas de algunas competiciones. Alemania, de momento, no ha dejado ver esa posibilidad y esto preocupa mucho a entidades como el Dortmund. Es una clara amenaza de que si no se acelera esta cuestión, su liga perderá calidad.

Cuestión económica

El máximo responsable del Dortmund explica cuál es la situación: "Nuestros jugadores continúan renunciando a un determinado porcentaje de su retribución, por lo que hasta ahora se ha evitado una posible jornada reducida para el resto de empleados de la empresa. El dinero que estamos perdiendo en este momento no podremos recuperarlo pronto. Creo que se necesitarán al menos cinco años para alcanzar el status que teníamos antes de la crisis".

No es que la situación del Real Madrid sea boyante, pero sí que es cierto que se han guardado las espaldas mucho mejor que otras entidades. Mientras la reforma del estadio sigue su curso y se comenzará a pagar a partir de 2023, la posibilidad de hacer alguna gran contratación está encima de la mesa. El mejor colocado ahora parece Haaland, pero no hay que olvidar que el gran deseo sigue siendo Kylian Mbappé.

