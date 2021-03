Freixa ataca al Real Madrid por los arbitrajes: "Han salido beneficiados en los últimos años"

Toni Freixa sigue peleándose contra el mundo para intentar rascar algún voto de cara a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona que se celebrarán este domingo. El candidato que, a priori, menos posibilidades tiene, sabe que tiene que jugar duro estos últimos días si quiere atraer hacia su proyecto a los socios indecisos.

El que fuera integrante del equipo de Josep Maria Bartomeu ha sido uno de los que más le ha defendido en las últimas horas por su vinculación con el 'Barçagate'. Amparado en la presunción de inocencia, Toni Freixa se ha posicionado demasiado al lado del que fuera su presidente y ahora tiene que intentar recuperar el terreno perdido.

Sin embargo, esa no es la única guerra que tiene abierta el candidato, ya que su mayor preocupación es hacer frente al proyecto de Víctor Font, el que parece ser más sólido hasta ahora, y al carisma y la popularidad de Joan Laporta, quien parece partir con ventaja respecto al resto de candidatos.

Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, antes del debate electoral EFE

De momento, además de no rehuir el enfrentamiento contra todos ellos en todas las materias, Freixa también ha caído en el truco fácil de las grandes promesas electorales en forma de fichajes que serán difíciles de hacer. Para un club que se encuentra en la situación en la que está el Barça, hablar de nombres como Mbappé o Haaland resulta ridículo. La financiación que tendría que encontrar sería monstruosa.

Aún así, Freixa no se rinde y ha buscado una nueva vía para seguir arañando votos, una que ya han explorado otros como Víctor Font. Ese camino es la obsesión con el Real Madrid, más presente en estas elecciones que los problemas reales del Barça, que se encuentra en la ruina económica, deportiva e institucional.

Toni Freixa ha pasado por el programa A Diario de Radio MARCA y allí ha hablado de su proyecto y, como no, del Real Madrid, de quien ha dejado una crítica un tanto ridícula antes de desear un empate para el derbi: "Hay que decir contundentemente lo que piensa la gente, que el Real Madrid ha salido beneficiado y el Barça perjudicado en los últimos años. Tengo un respeto institucional al Real Madrid como a Florentino, pero las cosas como son".

Presentes en la Copa

Freixa estuvo este miércoles en el palco del Camp Nou junto con los otros dos candidatos viviendo el partido, y la remontada, contra el Sevilla en la Copa del Rey: "Ayer celebré los goles como cuando las gradas estaban llenas. Con Víctor Font y con Joan Laporta comenté el partido".

Gerard Piqué celebra el 2-0 del Barcelona al Sevilla Reuters

Con las jugadas polémicas del partido, concretamente el claro penalti de Mingueza y la pena máxima no pitada de Lenglet, Freixa se mostró así de 'ecuánime': "No me pareció penalti de Mingueza, así que no hay expulsión. A Lenglet le dio el balón, lo tiene que interpretar el árbitro... pero Ocampos hizo un paradón".

Sobre el Barça

Freixa también ha querido defenderse de aquellos que le acusan de poder estar dentro del 'Barçagate': "Hay comentarios con muy mala fe. Me fui del club en 2015, Bartomeu me cesó y me enfrenté en elecciones contra él. ¿Cómo se me puede relacionar con Bartomeu? Hay que tener muy mala fe".

Además, aseguró que bajo su punto de vista, el Barça no debe meterse en política y menos en esta situación: "Que la política y otros intereses metan mano en el Barça es malo. Es una fruta apetecible para instrumentalizarlo, pero el socio del Barça tiene olfato para detectar esto".

Sorprendió más con su 'porra' para las elecciones de este domingo en un tono muy conciliador: "Gane quien gane, el Barça tendrá un buen presidente porque los socios saben elegir. El Barça no ha dejado de ser un equipo con una dimensión mundial increíble. Pero aportaremos nuestro estilo de gestión e ideas claras".

Freixa también habló sobre algunos nombres propios de la campaña: "Si Laporta dice que Messi solo seguiría con él es porque habla desde el desconocimiento. Nos sentaremos a hablar con Messi para que esta historia tan maravillosa del argentino con el Barça continúe. Hay un candidato que se ha apropiado a Xavi, con el que también he hablado junto a Lluís Carreras y sabemos que tenemos un proyecto deportivo por hacer".

