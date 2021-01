Benzema podría regresar a la selección de Francia

Las puertas de la selección francesa están completamente cerradas para Karim Benzema a día de hoy. La selección gala no le va a llamar haga lo que haga en el Real Madrid desde que saltó aquel 'caso Valbuena' en el que, directamente, decidieron nombrar al delantero merengue como el malo. Sin embargo, parece que sí hay una posibilidad de que vuelva a jugar para su país y es bajo la candidatura de Michel Moulin.

"Deschamps es un empleado de la Federación Francesa de Fútbol. Si por encima de mí hay que decirle que Benzema juegue, le haremos jugar", explicaba uno de los candidatos a las elecciones a la presidencia del organismo galo. Se ha abierto la pelea para suceder a Noel Le Graet al frente de este ente y Moulin ha abogado por la carta del jugador del Real Madrid, algo que la afición pide constantemente. En su país no paran de lanzarle guiños.

El candidato fue muy contundente con respecto a este problema. "Le impondré que Benzema vaya con Francia", esgrimió en una entrevista en Le Figaro. El rendimiento del delantero no ha hecho más que mejorar desde que al Federación decidió que no regresara con el combinado nacional. El Real Madrid se ha aprovechado de esta situación y, bajo su liderato, ha conseguido muchos títulos tales como Champions League y Ligas.

Deschamps junto a Benzema en la selección de Francia Reuters

Precisamente, bajo este caso tan sonado, Benzema ha sido llamado ante la justicia por "intento de chantaje", tal y como ha declarado este jueves la Fiscalía de Versalles la semana pasada. El delantero del Real Madrid es sospechoso de haber incitado a su excompañero en la selección de Francia a pagar a los chantajistas que amenazaron con revelar un video íntimo en el que aparecía. Valbuena denunció estar siendo extorsionado por la existencia de esas imágenes después del estallido de su caso.

Un caso excéntrico

El abogado de Benzema, Sylvain Cormier, señaló que la demanda de la Fiscalía se basaba en propósitos infundados que no respondían a la realidad cuando el pasado 2 de julio el jugador del Real Madrid fue juzgado por "complicidad de tentativa de chantaje", lo que ahora ha sido ratificado. Cormier ha vuelto a hablar este jueves tras conocerse el anuncio de la Fiscalía de Versalles: "La decisión de llevarle a juicio es un ensañamiento absurdo e injusto", ha señalado por su parte a EFE.

Todo empezó con la multitudinaria rueda de prensa de Le Graet en diciembre de 2015: "No volverá a ser seleccionado hasta que la situación judicial evolucione. Es una decisión que yo debo tomar como presidente de la Federación francesa de fútbol", dijo el directivo galo. Hasta Manuel Valls, primer ministro francés por entonces, se posicionó del lado de la crítica y señaló que un deportista "no tenía cabida en el equipo de Francia" si no era ejemplar.

Años aguantando ataques, encuestas demoledoras en su contra y un largo etcétera que han conformado una campaña de desacreditación hacia Benzema en Francia. "Simplemente creo que su elección no sería buena para el equipo nacional", decía Deschamps el año pasado. Ahora su regreso podría ser una realidad.

