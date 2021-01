"Harry Kane tiene que ir al Real Madrid"

El mundo de los fichajes y los rumores se ha visto muy enturbiado por la situación económcia que provocó el coronavirus. Es muy complicado para los clubes hacer números y pensar en grandes fichajes, con algunas excepciones contadas. Aún así, algunos siguen vinculando algunos nombres a los clubes referencia. Es el caso de Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, y el Real Madrid. Le sitúan como el relevo natural de Karim Benzema y en Inglaterra siguen hablando sobre ello.

El último en hablar sobre su posible incorporación al conjunto blanco es un exjugador de ambos equipos. Jonathan Woodgate le insiste a la hora de pensar en que su carrera sea más o menos prolífica. "Si el Real Madrid viene a por ti Kane, te tienes que ir. Si quieres subir al escalón de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo, tienes que irte del Tottenham", explicó el central que no tuvo mucho éxito en su desembarco en la capital de España.

Kane tuvo la posibilidad de ganar la Champions League con el Tottenham en 2019, cuando llegó la final que ganó el Liverpool en Madrid. Woodgate señala que si quiere levantar ese trofeo, tiene que cambiar de equipo: "Si como dice siempre, Kane quiere ganar la Champions, tiene la oportunidad de ganarla en el Real Madrid. Para mí es el mejor delantero de la Premier". Esta temporada, junto a Heung-Min Son está formando la pareja más prolífica de la división inglesa.

De hecho, justifica este movimiento también porque no ve al Tottenham de Mourinho levantando una Premier League. "No lo veo ganando la Liga en los Spurs. No esta temporada y tampoco en las próximas. Tinenen mucho trabajo por hacer para estar al nivel de Liverpool y City", explica un Woodgate que presiona al delantero para que de ese paso y se ponga en bandeja al Real Madrid. Tiene contrato hasta 2024, por lo que tendría que llegar a un acuerdo en forma de traspaso.

Prioridades

La realidad es que el club blanco tiene otros objetivos de mercado antes que el inglés. Sobre todo, todos los ojos se centra en Kylian Mbappé, que sigue debatiendo internamente si renovará con el PSG o si decidirá cambiar de aires. Su contrato acaba en 2022, por lo que este 2021 será clave para conocer si el Real Madrid podrá hacerse con sus servicios. Es el deseo del madridismo desde hace varios años y el jugador lo sabe.

Son otros los nombres que también aparecen en esa lista antes que Kane. Erling Haaland fue el hombre revelación del 2020 y promete emociones fuertes en este nuevo año. Todo apunta a que su movimiento se producirá en 2022, cuando se active una cláusula que permitiría su salida más barata. Entre otros también aparece un Eduardo Camavinga, esencial para reforzar el centro del campo, y varios centrales como David Alaba y Pau Torres. Todo también dependerá de las renovaciones que se produzcan, así como algunas salidas que podrían producirse en la plantilla.

