¿Qué pasa con Asensio?: el paso adelante que no llega con el Real Madrid

Una de las notas más decepcionantes del Derbi del pasado domingo fue la actuación de Marco Asensio. El Real Madrid logró salvar un punto ante el Atlético en el Wanda Metropolitano gracias a un nuevo gol de Karim Benzema. El '9' volvió al once titular y en esta ocasión estuvo acompañado por el mallorquín y por Rodrygo Goes.

No estuvo bien Asensio en el duelo ante el Atlético de Madrid. Frente al conjunto rojiblanco no se fue de nadie, estuvo desaparecido en ataque y, además, tuvo parte de culpa en el inicio de la jugada que acabaría con Luis Suárez batiendo a Thibaut Courtois para poner el 1-0 en el marcador.

Zidane decidió que él fuese uno de los primeros cambios después del descanso. Tras una hora de partido, Marco abandonó el terreno de juego para dejar su lugar a Fede Valverde, mientras que Rodrygo también dejó su lugar a Vinicius. Tanto el 'Pajarito' como el ex del Flamengo cambiaron la cara al partido.

Más minutos, menos protagonismo

Su actuación en el Derbi solo es una muestra más de lo que ha hecho Marco Asensio en los últimos meses. Lejos de su mejor nivel, pero con el favor de Zidane, no en vano, el futbolista balear acumula doce titularidades consecutivas en La Liga, a las que se suman su presencia en el once inicial en la Supercopa de España y frente al Atalanta, en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League.

Marco Asensio, en el Real Madrid - Getafe aplazado de la jornada 1 de La Liga

Su balance en la presente temporada 2020/2021 es de 1.899 minutos, dos goles y dos asistencias. Todavía no sabe lo que es marcar o asistir en un partido de la Champions League, pero lo más preocupante es que no acaba de despegar, pese a la confianza que ha depositado Zidane en él en estos últimos meses.

El jugador que en su día el mismísimo Cristiano Ronaldo colocó como uno de sus más potentes sucesores, ahora es una sombra de aquel futbolista que ilusionó al madridismo. Las críticas le persiguen, mientras Zidane continúa concediéndole oportunidades para que logre recuperar su mejor versión, esa de la que apenas se han visto destellos esta campaña.

Mucho en juego

Lejos queda aquella versión de Asensio que levantaba a los aficionados del Real Madrid de sus asientos. Y no es la culpa de la lesión que sufrió, antes de eso ya había sufrido un bajón que preocupaba al madridismo. Luces y sombras de un jugador llamado a liderar a la siguiente generación no solo del conjunto blanco, sino también de España.

Asensio, con el Real Madrid

El tiempo corre y el '11' blanco necesita dar más si quiere continuar formando parte del club. Y no solo del Real Madrid, sino que el próximo verano hay Eurocopa y un pase para estar entre los elegidos de Luis Enrique no se 'paga' barato, por así decirlo. Pocos billetes en juego y muchos jugadores postulando a conseguir el suyo.

El seleccionador nunca ha ocultado que Asensio es de su gusto, pero no se casa con nadie y si no da el nivel, no le llamará a filas. El mallorquín debe dar un paso adelante si quiere triunfar de blanco y estar en la Eurocopa para defender los colores de la selección española.

La pelota ahora se encuentra en el tejado del futbolista, quien tiene todavía muchos partidos por delante para hacerse un hueco en los planes más inminentes tanto en el Real Madrid como en la Selección. A su favor tiene que Zidane no duda respecto a que lo logrará, ahora parece que él debe creérselo tanto, trabajar más y desfondarse en cada partido como si fuese el último.

[Más información - Vuelve a ver El Bunker CF: Hernández Hernández, el Derbi, Laporta y La Liga al rojo vivo]