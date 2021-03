Jovic: "Es importante recordar que sigo siendo jugador del Real Madrid"

Luka Jovic no acaba de encontrar su mejor momento en Alemania. Tal vez es cuestión de tiempo, como le ha pasado a Gareth Bale en el Tottenham, pero muchos comienzan a dudar sobre si recuperará su mejor versión antes de que finalice su cesión al final de la presente temporada.

El futbolista serbio ha hablado sobre su situación en el diario Bild después de que tras ser titular el pasado fin de semana no cuajase una buena actuación, aunque después del encuentro su entrenador señalase que vio "cosas positivas". En el medio alemán, Jovic ha explicado que en su diccionario no está la palabra 'fracaso'.

"El fracaso no es una opción para mí. Nunca lo ha sido. La presión es una parte esencial de cualquier negocio. Especialmente en el fútbol profesional. No tengo ningún problema con ello. Me gustan los retos, me encanta competir con los mejores. Sé cuánto valgo y cuáles son mis cualidades", ha afirmado el delantero.

Luka Jovic, con la camiseta del Eintracht Frankfurt REUTERS

El jugador ha querido recordar después que todavía tiene mucho futuro por delante: "¿Es este el momento decisivo de mi carrera? No. Solo tengo 23 años, juego en una de las mejores ligas del mundo, en un gran equipo". Además, ha señalado sus objetivos más próximos con la selección de Serbia como protagonista.

"También espero conseguir otra invitación para jugar con la selección nacional y clasificarme para el Mundial con el equipo nacional", ha apuntado el serbio, quien ha tenido sus más y sus menos con el seleccionador de Serbia en los últimos meses, algo que le ha llevado a caerse de algunas convocatorias.

Tampoco se ha olvidado del Real Madrid, del cual todavía sigue siendo jugador, ya que en junio deberá volver a la casa blanca cuando venza el acuerdo entre el club de Concha Espina y el Eintracht Frankfurt: "Y es importante recordar que sigo siendo jugador del Real Madrid. En este momento, lo más importante es volver a estar en plena forma lo antes posible".

Futuro abierto

Recientemente, el delantero ha explicado que no sabe qué pasará dentro de unos meses, ya que se especula con si volverá para quedarse en el Real Madrid o si por el contrario será el protagonista de una nueva cesión o de una venta a título definitivo. "Cualquier cosa es posible, porque nunca se sabe lo que sucederá en el fútbol", ha señalado el futbolista.

