Kroos: "No soy un jugador individual porque sé que solo no voy a ganar nada"

Toni Kroos ha sido elegido Jugador Cinco Estrellas Mahou de febrero, en el que el Real Madrid ganó los cinco partidos que disputó. El centrocampista ha sido galardonado con un premio que reconoce al mejor jugador del club blanco durante el pasado. Sus buenas actuaciones, vio puerta contra el Valencia y jugó cuatro de los cinco encuentros, le han valido para ganar por delante de sus compañeros.

Sin embargo, Kroos no le da importancia a los premios individuales: "El premio siempre está bien, pero como me conocéis sabéis que prefiero premios con el equipo. Para eso luchamos cada día, intentamos ganar algo como equipo, pero me gustan estos premios", ha dicho en declaraciones que recoge la página web del Real Madrid.

"Con mi estilo siempre intento ayudar al equipo. No soy un jugador individual porque sé que solo no voy a ganar nada. Voy a ayudar con la calidad que tengo para ganar partidos y títulos", añadió.

Toni Kroos y Luka Modric, durante un entrenamiento del Real Madrid

Cabeza en el Elche

El belga Eden Hazard y el capitán Sergio Ramos se ejercitaron por segundo día consecutivo con el grupo en el entrenamiento del Real Madrid, aumentando el ritmo con buenas sensaciones, apurando opciones para entrar en la convocatoria ante el Elche y con el foco puesto en su reaparición en Champions League contra el Atalanta.

Zinedine Zidane sigue recibiendo buenas noticias con la evolución de Hazard y Ramos antes de decidir el momento de sus regresos. También vio como el hispano-dominicano Mariano Díaz avanza hacia su recuperación y comenzó con trabajo de campo fuera del grupo mejorado de su lesión muscular.

Junto a Mariano se ejercitó Álvaro Odriozola, con una parte de sesión sobre el césped y otra en el gimnasio. Dani Carvajal fue la única ausencia, recuperándose de su lesión con trabajo personalizado de su plan en el interior de las instalaciones.

Los jugadores disponibles se ejercitaron a las órdenes de Zidane en un entrenamiento en el que incidió el técnico francés en la parte táctica. Lo iniciaron con ejercicios de carrera y series de velocidad, según informa el club en su web, antes de trabajar la presión con balón y terminar disputando partidos en campos de reducidas dimensiones en los que Hazard y Ramos estuvieron al mismo nivel que sus compañeros.

El viernes desde las 11:00 horas, el Real Madrid cerrará su preparación del encuentro liguero que disputa el sábado ante el Elche (16:15 horas), y el momento en el que Zidane termine de analizar el estado y tome la decisión sobre la convocatoria de Hazard o Ramos.