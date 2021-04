Kane, blindado: al Real Madrid le costaría más que Haaland y Mbappé

Si Harry Kane quiere cambiar de aires este verano, al equipo que le quiera lo de sangre, sudor y lágrimas se le va a quedar corto. El jugador del Tottenham Hotspur sigue siendo uno de los delanteros referencia en Europa y sus registros goleadores no pasan desapercibidos para los principales clubes. Se le ha relacionado continuamente con el Real Madrid, aunque desde el club blanco, conociendo la forma de ser de Daniel Levy, siempre se ha mostrado distante.

En el verano en el que Kylian Mbappé y Erling Haaland parece que darán un auténtico vuelco al panorama europeo, él también podría ser protagonista. Manchester City, United y Chelsea se han mostrado igual de interesados en Kane que en los otros dos grandes jugadores, mientras que Pochettino tampoco le descarta en el PSG, sobre todo si sale el francés. Si se cumple esto y estos tres jugadores cambian de equipo, solo con ellos se moverán casi 500 millones de euros.

Aunque al propietario del equipo londinense le ha parecido una cantidad corta. Según apunta este viernes el diario The Sun, el Tottenham ha subido el precio a pagar por Kane. Si se había establecido entre la cúpula directiva empezar a escuchar ofertas cuando llegasen a los 180 millones, desde la entidad británica han decidido que, teniendo en cuenta su rendimiento en esta temporada, esta cantidad suba hasta los 200 millones.

Harry Kane, tendido en el césped durante un partido del Tottenham Reuters

Esta decisión se ha tomado sobre todo por el hecho de que no quieren reforzar a otros rivales en la Premier. Aún así, desde el Real Madrid no pierden de vista lo que pueda pasar con el delantero inglés. Conocen su potencial y, si los planes no salieran tal y como están establecidos, podría pasar a ser una prioridad. En este momento está lejos de ser un objetivo del equipo blanco, pero sí que el City está muy atento ante la salida de Agüero.

Fuera de rango

Esa cantidad de 200 millones de euros está casi fuera del alcance para cualquier equipo. La situación actual provocada por la pandemia de la Covid-19 ha hecho olvidar los grandes traspasos, aunque algunos jugadores están motivando que los clubes puedan hacer grandes movimientos. Que Mbappé y Haaland estén en el mercado puede provocar un efecto dominó que haga que los clubes que los pierden tengan que reaccionar, así como otros no quieran quedarse atrás.

En el caso de Mbappé, todo depende de si renueva por el PSG o no. De no hacerlo, protagonizará el traspaso más caro del mercado y, de paso, liberará a un 'monstruo' necesitado de fichajes como será el club del Parque de los Príncipes, al que relacionan con Agüero, sobre todo, si Leo Messi acaba en el club galo, otro traspaso a tener en cuenta. A Haaland ya le está buscando destino su representante y su padre con una ronda de contactos con equipos como el Real Madrid y el Barça. Se vienen unos meses muy agitados y Kane podría aparecer en las quinielas.

