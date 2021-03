Mourinho sorprende con una increíble comparación entre Kane y Benzema

Jose Mourinho ha sido protagonista con unas sorprendentes declaraciones que han impactado y mucho en Inglaterra. El entrenador portugués ha hablado sobre uno de los futbolistas más importantes que tiene en su actual plantilla, la del Tottenham Hotspur. Se trata, como no, de Harry Kane.

El delantero inglés es uno de los principales motivos por los cuales técnico luso decidió afrontar el reto de entrenar al conjunto londinense, un club de menor nivel que otros como Real Madrid, Inter, Chelsea o Manchester United, los clubes que han copado su carrera profesional.

Sin embargo, con Harry Kane, Mourinho volvía a tener un jugador de máximo nivel, de élite mundial, a la altura de delanteros como Lewandowski, Benzema o Luis Suárez. El ariete de la selección inglesa está realizando una temporada sencillamente espectacular y está exhibiendo un nivel incluso mejor del mostrado años atrás con Mauricio Pochettino.

Harry Kane, celebrando un gol con el Tottenham REUTERS

Tal ha sido su crecimiento que incluso el entrenador argentino ha pensado en él para su nueva aventura en el PSG. Se rumorea con bajas como las de Mbappé y por eso Pochettino ya le habría dicho al presidente Al-Khelaïfi que, además de los Messi, Cristiano y compañía, traer a Harry Kane también podría ser una gran garantía de goles y fútbol.

No obstante, va a ser difícil que Mourinho y Levy quieran desprenderse de un futbolista de la talla de Harry Kane, que ha sido el gran protagonista de la última rueda de prensa de 'The Special One'. Al ser preguntado por el punta inglés, Mourinho no ha dudado en establecer una comparación realmente significativa.

Kane y Benzema

"Ahora mismo, ves a Harry Kane y es como ver a Benzema, que tiene 33 años ahora. Son muy inteligentes, vienen a recibir, asisten, han transformado su juego y al final de sus carreras en lugar de ser un 'nueve' puro se convierten en un nueve y medio entre la posición de delantero y la de mediapunta. Así pueden jugar hasta que quieran".

De esta forma tan sencilla y clarividente, Mourinho ha explicado la evolución de Kane en los últimos años, ya que se ha convertido en un futbolista mucho más total, más completo, más útil para el equipo y que es capaz de colaborar y de ayudar en distintas funciones y fases del juego, no solo en la finalización.

Mourinho y Benzema en el Real Madrid EFE

Aunque Mourinho ha matizado que Kane todavía es más joven que Benzema, "solo tiene 27 y es muy pronto para pensar en ello", es consciente de que esa transformación cuanto más completa sea, será mucho mejor para el rendimiento de su futbolista, pieza fundamental de sus esquemas y que forma junto a Gareth Bale y Son una de las delanteras más temidas de la Premier League en estos momentos.

Sin ir más lejos, Harry Kane suma ya esta temporada 26 goles, pero es que además lo completa con otras 16 asistencias. Es una clara muestra de la gran condición en la que está este año y la enorme capacidad que tiene para generar goles y desequilibrio, un futbolista total capaz de garantizar más de 40 tantos de forma directa para el Tottenham de Jose Mourinho.

[Más información: Van der Vaart descubre al verdadero Mourinho: "Creo que es mejor que te vayas del club"]