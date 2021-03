Bale: "Salí del Real Madrid porque quería jugar"

Gareth Bale ha recuperado la sonrisa en el Tottenham. El regreso a la que fue su casa tampoco fue tan fácil como pareció en un primer momento. Fuera de forma, el extremo ha ido trabajando día a día para recuperar su mejor versión y en los últimos seis partidos acumula seis goles y tres asistencias.

José Mourinho no puede estar más satisfecho con su rendimiento. The Special One ha aclarado el porqué del cambio del galés: "Quizás ser paciente fue la principal razón para que Gareth alcanzara el nivel que mostró en las últimas semanas". El propio futbolista ha tomado la palabra para hablar sobre su mejora.

En el canal de Twitch del Tottenham, Gareth Bale no se ha olvidado de su salida del Real Madrid: "Todo el mundo sabe lo mucho que quiero al Tottenham, salí del Madrid porque quería jugar y quería ayudar al equipo, y el hecho de volver a un sitio en el que sabía que me darían tanto amor hizo que fuese muy fácil tomar la decisión".

Celebración de Gareth Bale de un gol con el Tottenham Reuters

En un encuentro con los aficionados de los spurs, entre otras cosas, el jugador ha confesado que es "adicto" al chocolate orgánico, pero también ha señalado que volver la Tottenham le ha servido de mucho: "Es algo que me ha ayudado a agachar la cabeza y a concentrarme en nada más que jugar al fútbol".

Volviendo al Real Madrid, Bale fue preguntado por quién es el mejor futbolista con el que ha jugado y no ha dudado a la hora de responder: Cristiano Ronaldo. "El mejor ha sido Cristiano Ronaldo, por los goles y los títulos que hemos conseguido juntos. Sin duda es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos".

Mejor momento

De su mejor compañero al momento más especial que ha vivido como profesional del fútbol. El 'Expreso de Cardiff' lo ha ganado todo con el Real Madrid, incluso fue galardonado con el MVP en la final de la Champions League del año 2018, pero el momento favorito de su carrera no es ninguno con el conjunto blanco.

Bale ha confesado que se queda con el momento de la clasificación de la selección de Gales para la Eurocopa de Francia: "Fue muy especial porque era la primera vez que mi país se clasificaba para la fase final de un torneo tan importante, y éramos un grupo de jugadores que llevaba jugando unido desde los 17 años".

