Mourinho: "¿Por qué no rendía Bale? Preguntadle al Real Madrid"

José Mourinho ha vuelto a hablar sobre Gareth Bale y el Real Madrid ante los medios de comunicación. El futbolista galés ha dado un paso al frente en los últimos encuentros que ha disputado el Tottenham y parece que va recuperando su mejor versión desde que llegó a Londres durante el pasado mercado de fichajes de verano.

El técnico portugués ha señalado de alguna manera al Real Madrid por el bajo rendimiento del 'Expreso de Cardiff' en estos últimos meses: "Durante los dos últimos años, tenía lo que tenía en el Madrid. Pregúntales a ellos. Tal vez si te responden, puedas entender mejor por qué tardó en alcanzar este nivel".

Mourinho ha sostenido que la paciencia ha sido la clave de la mejor del internacional galés, quien acumula cuatro goles y tres asistencias en los últimos cuatro duelos que ha disputado con el Tottenham: "Quizás ser paciente fue la principal razón para que Gareth alcanzara el nivel que mostró en las últimas semanas".

José Mourinho, en un partido del Tottenham en la temporada 2020/2021 Reuters

En rueda de prensa, José Mourinho ha seguido hablando del extremo de Cardiff. "Él está bien. Si será titular o suplente, no lo sé. Es un jugador muy experimentado. Tuvo una gran reacción después del partido ante el Burnley", ha afirmado ante los medios de comunicación The Special One.

No solo ha hablado de Bale, también se ha referido a Lo Celso, quien sigue de baja por lesión: "Está entrenando con el equipo, pero viene de una gran lesión. No vamos a arriesgarnos todavía. De hecho, no queremos arriesgarnos, lo pondremos en el equipo cuando esté bien. Tal vez tarde una o dos semanas más".

El futuro de Bale

Bale es feliz en el Tottenham y no lo oculta: "He sido feliz toda la temporada. En el vestuario me siento cómodo y me divierto. Estoy feliz y seguro que se está mostrando en el campo. He estado mejorando un poco para estar completamente en forma, me sentí cómodo y mi forma está volviendo. Es bueno ayudar al equipo".

"Ha pasado un tiempo, así que sigo trabajando duro. Sé que me critican, pero tengo la experiencia suficiente para mantener la cabeza gacha, no decir nada estúpido y seguir intentándolo", afirmó el jugador tras el partido ante el Burnley, día en el que Mourinho también aseguró que "no hay un entrenador en el mundo que no ponga a Gareth cuando está en forma".

Gareth Bale celebra uno de sus goles al Burnley REUTERS

Qué pasará con el futbolista cuando acabe la temporada es una incógnita. Tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2022 y desde Inglaterra ya se afirma que la intención del galés es la de no perdonar ni un solo euro al club blanco. Según esta información, Gareth Bale no quiere una rebaja salarial y si vuelve a salir cedido, pretende que el club blanco continúe pagando la mitad de su ficha como hasta ahora.

