Bronca en Inglaterra por Reguilón: "¿Por qué el Real Madrid le dejó ir?"

Sergio Reguilón no ha convencido a todos en Reino Unido. Las lesiones le han apartado en varios momentos de la temporada de los terrenos de juego, pero cuando ha estado disponible, José Mourinho ha contado con él. Sin embargo, no todos están a favor del ex del Real Madrid.

Después de la victoria del Tottenham ante el Burnley, con exhibición de Gareth Bale incluida, en Sky Sports se desató un debate con el lateral zurdo como protagonista. Jamie Redknapp, Roy Keane y Hasselbaink discutieron sobre el rendimiento del jugador.

Todo comenzó por una afirmación de Redknapp, quien criticó que los laterales derechos del Tottenham no estaban a un buen nivel: "Creo que Reguilón es de lo mejor. Tiene mucha clase". Unas palabras que no sentaron nada bien a Roy Kean, quien no dudó en lanzarse al ataque.

Sergio Reguilón, Gareth Bale y Pierre-Emile Hojbjerg celebran un gol del Tottenham Reuters

"¿Es por eso por lo que el Real Madrid le dejó ir? ¿Por qué el Real Madrid le dejó ir?", preguntó Roy Keane en directo. Jamie Redknapp cogió el testigo y no dudó en responderle: "¿Eso importa? ¿El hecho de que el Real Madrid lo dejase ir no le convierte en un buen jugador?".

Al debate se sumó Jimmy Floyd Hasselbaink, quien no dudó en posicionarse a favor de Jamie Redknapp y, por ende, de Sergio Reguilón. "Reguilón es un gran jugador y creo que todos los equipos le querrían. El Real Madrid le vendió porque necesitaba dinero", afirmó el ex del Atlético de Madrid.

Reguilón, en el Tottenham

El canterano del Real Madrid decidió salir del club el pasado verano. Entonces fue cuando volvió a la casa blanca luego de su cesión al Sevilla en la 2019/2020. Pero sabiendo que no tendría un hueco en los planes de Zidane, hizo las maletas para poner rumbo a la Premier League.

Sergio Reguilón y Harry Kane celebran el gol del delantero ante el Burnley Reuters

En lo que va de temporada 2020/2021, Reguilón ha disputado 22 partidos entre la Premier, la Europa League, la clasificación de la EL, la EFL Cup y la FA Cup. 22 encuentros para un total de 1.648 minutos en los que ha repartido cinco asistencias, aunque todavía no se ha estrenado como goleador en el Tottenham.

Además, el futbolista se ha perdido 17 partidos por diferentes motivos, desde no estar incluido en la lista de convocados en dos ocasiones a siete suplencias, pasando por los ocho duelos en los que no ha podido estar presente por lesión.

