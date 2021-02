El Real Madrid refuerza su defensa: las claves del futuro, fichajes y apuestas

Que el Real Madrid este saliendo adelante de forma meritoria durante el último mes es culpa, en gran parte, de la mejora defensiva del equipo. Los de Zidane vuelven a ser un bloque y ha echado el cierre en los últimos partidos, acumulando cuatro consecutivos sin encajar un solo gol. Los datos dan cierta tranquilidad en el entorno blanco, que hace no demasiado tiempo temía una desestructuración de su zaga.

El Madrid, aunque centrado en lo que queda de temporada, ya tiene que mirar al futuro y en cuanto a la defensa se está más tranquilo que hace unos meses. Hay de sobra sobre lo que construir. El buen momento de Ferland Mendy y Nacho Fernández dan fe de ello y es que ellos son dos de los reforzados de la racha de victorias del equipo. Dos futbolistas que han dado un paso adelante y con los que se cuenta para la próxima temporada.

El foco está puesto sobre Sergio Ramos y Raphael Varane. El Real Madrid cuenta con los dos, pero todavía debe aclararse su futuro. Uno sigue sin renovar y el otro, que acaba contrato en 2022, tiene que elegir si seguir ya que, en ningún caso, el Madrid no le dejará salir gratis dentro de un año. Hay razones para ser optimistas con los dos, siendo ellos los elegidos para seguir formando la pareja titular de centrales.

Posibles salidas

Habrá salidas, sí. Teniendo en cuenta que Dani Carvajal es indiscutible y que cuando termine su calvario de lesiones recuperará su sitio en el once, solo quedan tres nombres de la nómina de defensas del Madrid por analizar su futuro. Son Éder Militao, Álvaro Odriozola y Marcelo. Se podría incluir a Lucas Vázquez, lateral reconvertido, en la ecuación.

La renovación de Lucas está atascada ya que el jugador rechazó la propuesta del Real Madrid y no hay planeada ofrecerle un contrato mejor. En cuanto a los otros tres, son los que a priori estarán en la rampa de salida de no cambiar drásticamente su situación. Militao ha sido 'rebasado' por Nacho y podría dejar una buena suma de dinero al tener cartel en Europa como un buen central de futuro, Odriozola está sentenciado y Marcelo, a sus 32 años y con un papel que va a menos, habría cumplido su ciclo.

David Alaba celebrando el triunfo del Bayern Múnich en la última Champions League REUTERS

Alaba, el elegido

En clave fichajes el nombre propio es, indiscutiblemente, David Alaba. El defensa austriaco saldrá gratis del Bayern Múnich y el Real Madrid es el favorito para su fichaje. Puede jugar de central, lateral izquierdo y hasta mediocentro (su preferencia, en teoría). Sería un comodín de lujo que contaría con muchos minutos de blanco. El problema es la irrupción del PSG, aunque el jugador prefiere venir a España.

Solo con Alaba no se cubrirían todas las posibles salidas en defensa. No se descarta que haya más fichajes (ya se ha rumoreado con el nombre de Sergio Reguilón), pero el Madrid es consciente de que no podrá traer muchas caras nuevas en verano si se lanza a por un gran fichaje (Mbappé o Haaland).

Hay solución y esa es la cantera. Las lesiones han animado a Zidane a tirar de la gente del Castilla y su confianza en los de abajo va creciendo. Hay futbolistas interesantes que pueden reforzar la segunda línea si se quedan huecos en la zaga. Son los Víctor Chust, Miguel Gutiérrez y hasta Marvin Park, que ya actuó de carrilero y podría reconvertirse para jugar un papel parecido al actual de Lucas Vázquez. Ellos esperan la llamada definitiva del primer equipo mientras el club traza su plan de actuación para verano.

