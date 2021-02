Gareth Bale: "Sé que me critican, pero no diré nada estúpido"

El Tottenham consiguió una importante victoria frente al Burnley este domingo. Triunfo por 0-4 con goles de Gareth Bale, por partida doble, de Harry Kane y de Lucas Moura. El futbolista cedido por el Real Madrid no solo firmó un doblete, sino que además también dio una asistencia.

El hombre del partido habló después de la victoria y lo hizo para poner de relieve lo importante que es para él poder jugar al lado de jugadores como Kane o Son, con los que compartió tridente: "Jugar con ellos es la razón por la que vine aquí y lo que quería hacer: es genial estar en el campo y sentirme bien, ojalá podamos empezar a partir de esto y ganar algo de confianza".

Bale comienza a estar en el nivel que quiere: "Sí. Me voy acercando. Ha llevado tiempo, pero estoy contento, mejorando físicamente y cogiendo confianza. Es lo que se ha podido ver en mis últimos partidos". "Estoy encantado con los goles y la asistencia y con todo lo que puedo hacer por el equipo", continuó el internacional galés.

Gareth Bale celebra un gol con el Tottenham en la temporada 2020/2021 Reuters

Lo que quiso dejar claro el jugador es que está feliz en el Tottenham: "He sido feliz toda la temporada. En el vestuario me siento cómodo y me divierto. Estoy feliz y seguro que se está mostrando en el campo. He estado mejorando un poco para estar completamente en forma, me sentí cómodo y mi forma está volviendo. Es bueno ayudar al equipo".

También es consciente de las muchas críticas que ha recibido y continúa recibiendo por su rendimiento: "Ha pasado un tiempo, así que sigo trabajando duro. Sé que me critican, pero tengo la experiencia suficiente para mantener la cabeza gacha, no decir nada estúpido y seguir intentándolo".

Piropos de Mourinho

También habló Mourinho tras el partido: "Gareth es un chico con mucha experiencia y conoce bien su cuerpo. Sería muy bueno para mí decir ahora que lo manejé bien, pero ese no soy yo. Estoy muy feliz por él. No hay un entrenador en el mundo que no ponga a Gareth cuando está en forma. Ahora no está plano".

José Mourinho, en un partido del Tottenham Reuters

"Él aporta cosas a su acción. Jugó muy bien y su condición es muy buena. Estoy muy feliz por él y por el equipo porque necesitábamos su talento. Estoy feliz porque cuando su estado es bueno y puede hacer cosas como las de hoy. Su juego fue muy bueno, no solo anotando, cambiando de velocidad, entrando. Estoy muy feliz por él", continuó Mou.

También se acordó del Real Madrid: "Estoy muy contento por él porque es tranquilo, no habla con la prensa, mira, lee, enumera... todo eso lo trae del Real Madrid y probablemente por eso lo ignora un poquito". Para después añadir que saben "la calidad que tiene": "No quiero decir que ha vuelto al cien por cien a su mejor nivel. No necesitamos al Gareth Bale de hace cinco o seis años. Ese jugador no estaría aquí, estaría en el Real Madrid. Está ganando duelos y viste su velocidad y dirección".

[Más información - Alarma en el Real Madrid por el Brexit: ¿puede ser Bale un problema para la próxima temporada?]