El ataque más duro a Bale: "Tal y como estaba jugando, creo que se retiró hace dos años"

Gareth Bale sigue atrayendo las críticas pese a su llegada al Tottenham durante el pasado mercado de fichajes de verano. Recientemente ha hablado su agente, Jonathan Barnett, y sobre estas palabras ha querido opinar la leyenda del fútbol irlandés, Tony Cascarino.

"No me gustaron los comentarios de su agente, que Gareth está básicamente listo para la jubilación y acercándose al final de su carrera... Imagina que eres un colega en el vestuario y estás pensando, '¿has venido aquí para prepararte para la jubilación?'", ha comenzado diciendo el exjugador.

En declaraciones para TalkSPORT, Cascarino ha explicado que "Bale no ha dicho nada, es su agente, pero si eres del Tottenham o el mismo Mourinho, te quedarías pensando, 'este jugador ha venido aquí para retirarse y divertirse'. Tal y como estaba jugando, creo que Bale se retiró hace dos años".

Vivir del pasado

El exfutbolista ha continuado hablando sobre Gareth Bale: "Ha ganado más que cualquiera que haya dejado estas costas para jugar en el extranjero, ha sido increíble, sus logros son asombrosos. Pero piensen en esto, era muy bueno, pero si volviera al Real Madrid mañana o incluso en los próximos años, no tendría la bienvenida de un héroe y eso es bastante triste".

"Creo que la afición del Real Madrid tenía razón, han visto a un jugador que había tirado la toalla. No del todo, pero no parecía tener ganas de demostrar lo bueno que puede ser. Desde luego no ha hecho eso en los últimos 18 meses", ha añadido Tony Cascarino durante la entrevista para el tabloide británico.

Sobre Barnett

Una vez más, ha vuelto a referirse a Jonathan Barnett, afirmando que no es una buena influencia para el 'Expreso de Cardiff': "Su agente estaba hablando de cuánto dinero ha ganado, pero eso no sienta bien en un vestuario. Los demás jugadores estarán pensando, 'queremos ganar cosas y necesitamos que seas el Gareth Bale que ganó la Champions con el Real Madrid hace tres años'".

Barnett afirmó hace unos días que Bale sigue amando al Real Madrid, pero su mención a Zidane no fue de lo más acertada: "No. Tienen que decidir si le necesitan de vuelta, si puede jugar para el Madrid y todo eso. Pero intuyo que debe preguntarle a Mr. Zidane si le quiere, aunque no lo creo".

Y no solo de Zidane, sino también de los aficionados madridistas: "Se dará cuenta de lo importante que ha sido Gareth Bale para el Real Madrid, de lo mal que lo trató la afición cuando deberían agradecerle todos los días de su vida lo que ha conseguido para el club".

