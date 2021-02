"Camavinga costará mucho dinero": Barnett da un precio al Real Madrid

Jonathan Barnett ha dado algunas pistas sobre el futuro de Eduardo Camavinga, a quien pasó a representar esta temporada. Además de hablar sobre Gareth Bale, el 'superagente' charló con Goal sobre el centrocampista francés a quien se relaciona insistentemente con el Real Madrid. De momento, se mantiene reservado sobre el equipo en el que jugará, pero sí da un precio aproximado.

Barnett fue claro sobre si el Madrid puede fichar a Camavinga: "Lo primero de todo, el Madrid está pasando por momentos muy duros ahora. Todos los clubes españoles están así, por lo que, desafortunadamente, tenemos que esperar y ver qué ocurre. A lo mejor los equipos españoles no se pueden permitir a Camavinga", dijo sobre la situación económica que atraviesa el club blanco.

Eso sí, cree que el Madrid sería una gran opción para Camavinga si se da: "Desde mi perspectiva, el Real Madrid es un gran club, un gran club para jugar en él. Eduardo podrá elegir entre muchos equipos si el Rennes decide dejarle salir. No es sólo cosa de un club, hay muchos. Tenemos que sentarnos y hablar con el Rennes y otros clubes. Es una decisión para el Rennes porque hay un contrato de por medio", dijo.

Jonathan Barnett, presidente y fundado del Grupo Stellar

Preguntado por el precio, no quiso dar una cifra exacta: "El mercado actual es complicado, así que no sé, no puedo desafiar a los bolsillos de los clubes. Sé que el Rennes no será fácil si deciden que se puede ir. El Rennes es un club muy bueno, me gusta mucho. Creo que a Eduardo también le gusta y no querría hacer nada que pudiera perjudicarle", explicó.

Más de 50 millones

Insistido por dar una cifra, aclaró que "será mucho dinero" y lo pone por encima de los 50 millones: "Pienso que sí", dijo sobre superar dicha cifra en un hipotético traspaso el próximo mercado de fichajes.

"El Madrid será uno de los cuatro o cinco clubes en el mundo que podrían ir a por él", dijo. Eso sí, no parece predispuesto a dar pistas al madridismo, al que guarda rencor "por la forma en la que me trataron a mí y a Gareth Bale", recalcó.

"A Eduardo le encantaría jugar para un club top. El Madrid es uno de esos equipos en el mundo, como lo es el Barcelona. Pero hay muchos clubes: obviamente, los dos españoles, pero también les encantaría tenerle en Alemania, en Italia o Inglaterra", concluyó.

