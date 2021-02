Ultimátum para Isco: cada vez más difícil y el relevo elegido por el Real Madrid

Si el futuro de Isco Alarcón hace tiempo que se complicó, el presente ahora también. Isco se ha convertido en un problema para Zinedine Zidane, aunque este defendiera que su última suplencia se debiera a sus recientes problemas físicos. El del Arroyo de la Miel fue suplente contra el Getafe dejando su sitio al canterano Marvin Park y a nadie le extrañó que pudiera ser una simple decisión del entrenador.

Porque Isco lleva cuesta abajo varios meses o, al menos, dos temporadas. La pasada campaña, Zidane le intentó recuperar por todos los medios, pero en esta parece haber bajado los brazos con un futbolista que en su día fue su 'ojito' derecho. "A Isco no le doy la oportunidad de demostrar el jugador que es", decía en diciembre y parece que nada ha cambiado.

Isco está desconectado del equipo. Pidió salir en invierno, pero el club le cerró las puertas al contrario de lo que hizo con Jovic u Odegaard. El malagueño aceptó la decisión, pero está en el foco de la crítica. En el partido de este martes, en el que acabaría jugando 15 minutos saliendo desde el banquillo, dejó la imagen polémica. Ayer se habló mucho de su calentamiento, en él fue captado haciendo esperar a Dupont durante más de un minuto mientras se peinaba.

¿Qué viene ahora para Isco? Lo normal es que esta semana siga entrenando con sus compañeros al mismo ritmo, recuperado al cien por cien de sus molestias en la espalda. No se podrá repetir contra Valencia lo de "Isco no podía jugar, sólo ha entrenado una vez con el equipo", que dijo Zidane este martes en el Di Stéfano. Será decisión del técnico galo darle una oportunidad titular en Liga, lo que no ocurre desde noviembre, precisamente, contra el Valencia.

Kroos, cumplida su sanción, está de vuelta y le cierra una puerta a Isco. Si Zidane sigue con el cambio de esquema y da descanso a alguien del centro del campo, Isco podría actuar de interior como hizo Marcelo contra el Getafe cuando Vinicius se abrió más a banda. El brasileño, en una situación parecida a la de Isco, resucitó contra el Getafe hasta que se lesionó. Lo lógico en la pizarra de Zidane no sería eso, sino volver con su trivote clásico e, incluso, recuperar el 4-3-3 si vuelve Lucas para jugar de lateral diestro.

La realidad de Isco es que está a la cola en oportunidades y no tendrá muchas ocasiones de revertir su situación. Es de los favoritos a salir del equipo el próximo verano y él parece conforme con dar por cerrado su ciclo como madridista, un ciclo en el que lo ha ganado absolutamente todo. Se irá, ya sea fuera o a otro equipo de España, y el Madrid tendrá que hacerse con un releve que parece tener ya decidido.

Sergio Arribas, con el Real Madrid EFE

Arribas, relevo gratis

Se trata de Sergio Arribas. El canterano, que gusta mucho a Zidane, es una de las grandes perlas de la cantera y puede ocupar una función similar a la de Isco. Sin presión, con otros futbolistas más maduros por delante, él puede ocupar el rol de sexto-séptimo centrocampista la próxima temporada.

El Madrid está obligado a fichar para renovar a su equipo, pero está limitado por la crisis económica. Deberá medir cada euro que gasta y todo el ahorro que sea posible será bienvenido. Ahí es donde entra Arribas, que podría ser el recambio de Isco a coste cero. Mientras, el club podrá centrarse en otros fichajes como Alaba y quizás otro central, Camavinga y una estrella como Mbappé o Haaland.

La otra alternativa del Madrid es recuperar a los dos centrocampistas cedidos que tiene: Odegaard y Ceballos. El regreso de los dos cerraría las puertas a Arribas, pero el Madrid está por la labor de utilizar a alguno para hacer caja y poder así sufragar los fichajes que se necesitan. En la lista de ventas, Ceballos estaría por delante de un Odegaard al que el club le sigue teniendo mucha confianza.