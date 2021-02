Mendy, el salvador del Real Madrid al que le dijeron que no volvería a jugar al fútbol con 14 años

Ferland Mendy fue el gran protagonista en la victoria del Real Madrid ante el Atalanta en Bérgamo. Cuando menos se esperaba, el futbolista francés apareció para armar su pierna derecha y mandar un auténtico misil a la portería defendida por Gollini. Un tanto que desató el éxtasis entre los madridistas. La primera piedra hacia los cuartos estaba puesta.

Tal vez no era el héroe que la mayoría esperaba, pero lo fue contra todo pronóstico. Ferland Mendy no es ese lateral espectacular, que con sus incorporaciones al área nutre de goles a los delanteros. Es un lateral de la vieja escuela, que sube cuando debe hacerlo y que no suele dejar huecos a sus espaldas.

Al Santiago Bernabéu llegó en el verano de 2019. Después de un año en el que Reguilón había conseguido sentar a Marcelo, el regreso de Zidane al banquillo acabó con la cesión del canterano al Sevilla y con Mendy fichando por el Real Madrid después de sobresalir en el Olympique de Lyon.

Ferland Mendy, en su presentación como jugador del Real Madrid EFE

Esta temporada, la 2020/2021, ha sido la de su confirmación como dueño y señor del lateral izquierdo del conjunto blanco. La era de Marcelo comienza a ser un buen recuerdo y ahora han llegado los tiempos de Ferland Mendy. Un Mendy que salvó al Real Madrid de un nuevo tropiezo en la Champions League.

Salvador

Minuto 86 de partido y Mendy se inventa un súper tiro con su pierna derecha, la 'menos buena' en teoría, para dar la victoria a los merengues contra el Atalanta. Invento o tal vez no tanto... Y es que Zidane, en rueda de prensa, reveló que el tanto fue fruto de una jugada ensayada, aunque con un detalle en el partido que lo cambió todo.

Zidane analiza en rueda de prensa la victoria del Real Madrid ante el Atalanta

Entre risas, Zidane afirmó que "sí, era una jugada ensayada", para después revelar el cambio respecto a lo trabajado en los entrenamientos: "Sí, era una jugada ensayada. Pero el que tenía que tirar no era Ferland. Pero bueno, al final marca Ferland con la derecha y eso está bien".

Lo que no quiso dejar de destacar el entrenador galo es que Mendy tiene un muy buen golpeo, pese a que no se prodigue demasiado en ello: "Tiene una muy buena derecha, creo que la pega más fuerte con la derecha que con la izquierda, aunque con la zurda es más preciso. Tiene una buena derecha Ferland".

Con rosquita, colocada y potente, el golpeo de Ferland Mendy con su derecha fue imposible para un Gollini que se estiró y se estiró, pero no llegó a alcanzar el balón. La cara de sus compañeros lo dice todo, la sonrisa de Zidane también. La intrahistoria: Mendy va a más y es muy querido en el vestuario.

Soldado de Zidane

El mapa de calor del partido del lateral confirma su enorme presencia por banda izquierda. Y no solo eso, sino también una mayor actuación en campo contrario que en el propio, consecuencia de que apenas el Atalanta inquietase al Real Madrid, tanto es así que Courtois se convirtió en un mero espectador del partido.

Ferland Mendy, con el MVP del partido de la Champions League

Un gol, 66 pases completados, gran presencia en ataque y un muro en defensa. El resumen del partido de Mendy que habla de lo que es este jugador para Zidane. El entrenador merengue, desde su fichaje, siempre ha mostrado una gran confianza en su compatriota.

Parecía impensable hace tan solo unos años que Zizou sentase a Marcelo por cualquier otro lateral zurdo. Pero eso lo ha conseguido un Ferland Mendy que a base de trabajo se ha ganado un hueco en el once de gala del Real Madrid. Los números no hacen más que corroborar que Mendy es un soldado de Zidane.

Más de 2.000 minutos y casi 30 partidos disputados hasta la fecha entre todas las competiciones. Este tanto ante el Atalanta es el segundo que ha marcado el defensa en la 2020/2021, el otro llegó hace tan solo unas semanas, en el partido aplazado de Liga contra el Getafe.

Lucas Vázquez celebra con Ferland Mendy su gol al Atalanta REUTERS

En Champions lo ha jugado todo. No se ha perdido ni un solo partido y ni un solo minuto. En la fase de grupos hizo pleno y otra vez en la vuelta de los octavos continuó la racha, aunque en este duelo para erigirse como el mejor del Real Madrid, con permiso de un sobresaliente Casemiro, en el Estadio de Bérgamo.

Todo pudo ser distinto

La vida de Ferland Mendy podría haber sido muy diferente. Con tan solo 14 años, una grave lesión pudo acabar con su carrera. El ahora futbolista pasó por quirófano y tuvo que usar durante meses una silla de ruedas. Prácticamente, aprendió a caminar por segunda vez y los médicos no tenían un pronóstico esperanzador, sino que le aseguraban que lo más seguro es que no pudiese volver a jugar al fútbol nunca.

Trabajo, tesón. Trabajo, constancia. Trabajo, fuerza de voluntad. Trabajo. Trabajo. Trabajo. Y se obró el milagro. El jugador del Real Madrid se recuperó y no solo volvió a andar o a correr, sino que se labró una carrera en el fútbol: "Está claro que esa lesión me ayudó a ser más fuerte, a nunca arrojar la toalla, a tener más determinación".

En alguna ocasión ha contado por lo que pasó y cómo vive ahora su trabajo para evitar lesiones. La última vez para MARCA: "Como bien, trabajo mucho fisio, llevo una vida sana o lo intento. No quiero decir que el que se lesiona no lleve una buena vida, pero yo intento hacerlo así". Ferland Mendy llegó para quedarse en la casa blanca y ahora, menos de dos años después, es un pilar del Real Madrid.

