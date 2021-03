Van der Vaart descubre al verdadero Mourinho: "Creo que es mejor que te vayas del club"

Jose Mourinho es uno de los mayores personajes de la historia del fútbol. También, uno de los mejores técnicos. No le hizo falta ser buen futbolista para ser un gran estratega y derribar el mito de que si no sabes darle patadas al balón no se puede entender de este oficio. El portugués siempre ha sido un referente mundial, aunque a veces su controvertida personalidad le haya jugado malas.

Sin embargo, si por algo se ha caracterizado es por ganar allá donde ha ido. Ahora, no está atravesando su mejor momento en el Tottenham después de haber firmado un inicio de curso estelar. No obstante, los Spurs siguen confiando en darle la vuelta a la situación, poder meterse en competiciones europeas y ganar la Europa League para estar en la próxima edición de la Champions.

Mourinho ha triunfado ampliamente en Inglaterra, en Italia, en Portugal y también en España, donde es de sobra conocido por su paso por el Real Madrid. En el club blanco dejó cosas muy buenas y otras no tan buenas, pero sin duda ayudó a los blancos a recuperar su gen competitivo y a volver a ser un rival temido en Europa. No es desacertado afirmar que la primera chispa del gran Madrid que se pudo ver con Ancelotti y Zidane la encendió él, especialmente en sus dos primeros años.

José Mourinho, en un partido del Tottenham Reuters

En esas temporadas en el banquillo blanco, Mourinho encontró amantes y detractores, partidarios y personas que desearon su marcha desde el primer segundo hasta el último. Sin embargo, a pesar de las críticas y de los ataques, Mourinho no cambió y se mantuvo fiel a una filosofía y a una personalidad. Ambas dos le han llevado, muchos años después, a seguir defendiendo al Real Madrid y a ser un gran amante del club blanco y de todo el madridismo.

Un jugador que compartió vestuario con él en sus dos primeros años con el Real Madrid ha revelado cómo fue su trato con él y como era el verdadero Jose Mourinho en las distancias cortas, incluso en el momento en el que tuvo que comunicarle que lo mejor era abandonar la disciplina del club blanco.

Descubriendo a 'Mou'

"Es un entrenador increíble. Lo tuve dos temporadas en el Real Madrid. Es un tipo honesto y creo que casi todos los jugadores que han trabajado con él, no hablan mal de él. Eso significa que siempre protege a sus jugadores".

Este jugador se trata de Rafael van der Vaart y así ha hablado sobre el técnico luso en el programa talkSPORT2, donde ha relatado incluso cómo se produjo en el que empezó a gestarse su salida del Real Madrid, la cual estuvo impulsada por la llegada de un deslumbrante Mesut Özil.

Van der Vaart y Cristiano en un partido del Real Madrid. Foto: Instagram (@rafaelvdvaart)

"En ese momento me dijo 'Rafa, voy a comprar a Özil, así que creo que es mejor que te vayas del club. Si te quedas, también está bien, pero eres demasiado bueno para estar en el banco. Intenta ir a otro lugar'. Y me fui al Tottenham".

Quien ahora está en el Tottenham es el propio Jose Mourinho y allí ha cumplido uno de sus grandes anhelos, poder fichar a un jugador como Gareth Bale que, tras un inicio complicado de curso, ahora vuela sobre el césped: "Estoy feliz de que esté de regreso en los Spurs, pero estoy más feliz de lo que está haciendo ahora porque creo que es un gran jugador. Hizo mucho por el Real Madrid y se merecía lo que está recibiendo ahora y espero que siga así".

