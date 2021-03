El Manchester City incluyó una cláusula anti United en el fichaje de Brahim por el Real Madrid

Brahim Díaz no podrá ir al Manchester United a menos que el Real Madrid se vuelva completamente loco y quisiera perder dinero en beneficio del Manchester City. Así lo gestionó el club citizen en el momento en el que los blancos se interesaron por el jugador malagueño, que quería salir del conjunto de Pep Guardiola ante la falta de minutos y de feeling con el técnico de Santpedor.

En el Manchester City siempre han sabido del inmenso talento de Brahim, jugador ahora propiedad del Real Madrid, pero que se encuentra cedido en el AC Milan donde está cuajando una sensacional temporada y donde ha formado una pareja letal con Zlatan Ibrahimovic.

En el club blanco tienen grandes planes para él en el futuro, aunque todo puede pasar en el mundo del fútbol, cada vez más impredecible y cada vez más extraño. De momento, el malagueño no ha tenido la oportunidad de demostrar todo su talento en el Santiago Bernabéu y por ello ha tenido que salir de la 'Casa Blanca' para tener los minutos necesarios para seguir con su proyección.

A pesar de que el club no se ha pronunciado todavía sobre este hecho, todo hace indicar que Brahim volverá a la primera plantilla del cuadro merengue el próximo curso, especialmente si hay salidas importantes de jugadores que ya no tienen sitio. Brahim es presente y, sobre todo, futuro, y en el Real Madrid lo saben y no se olvidan de ello.

Además, la 'mili' que está haciendo una plaza de tronío como San Siro le está convirtiendo en un jugador decisivo, capaz de tener responsabilidades en el campo y de aguantar la presión en momentos realmente complicados. Todo ello, además de su técnica, su regate, su habilidad y su capacidad para generar goles son cualidades muy apreciadas en Madrid.

Cláusula anti-United

Los blancos se lanzaron decididamente a por su fichaje, algo que el Manchester City no pudo evitar. Sin embargo, sí quisieron poner freno a una posible salid futura del jugador a su eterno rival, su oponente de la ciudad, el Manchester United. Desde el conjunto citizen le pusieron una condición al conjunto madridista para poder llevar a cabo la operación en unos términos amistosos.

Brahim terminaba contrato en junio, pero el Real Madrid decidió acometer su fichaje antes de que terminase su vinculación con el City, por lo que fue necesaria una pequeña negociación. En esas conversaciones, el equipo de Pep Guardiola pidió incluir una cláusula en el contrato del malagueño que ha sido desvelada por el medio Daily Star. Si el Real Madrid vende a Brahim Díaz al Manchester United, el 40% del traspaso iría a pasar a las arcas citizen. De esta forma, sería una venta muy poco provechosa para los blancos y, por lo tanto, una opción bastante remota.

Con esta cláusula, el City quería evitar reforzar en un futuro al Manchester United con un jugador que se podía convertir en un auténtico crack. De momento, Brahim sigue en Milán hasta que concluya la temporada, aunque el equipo rossonero ya ha estudia la forma de quedarse al jugador en propiedad, algo que tendrá que valorar el Real Madrid en función del mercado y de las necesidades de la plantilla, ya que del talento del jugador no se duda.

