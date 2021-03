Haaland, el hombre del Real Madrid en el mercado

El Real Madrid no pierde atención del mercado de fichajes. El club merengue sabe que debe reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada y va apuntando nombres en su lista de opciones. Hay gangas como la de David Alaba, que se ha ganado el interés de media Europa, y otras inversiones de mayor relevancia como la de Haaland, con el mismo sentir que el austriaco en lo que a propuestas se refiere. El joven delantero gusta y mucho en la capital y, a medida que pasan los días, parece el hombre del mercado para el Real Madrid.

Haaland cumple algunos requisitos fundamentales para sumarse al proyecto merengue. El primero, evidentemente, la calidad. Haaland acumula ya 31 dianas en lo que va de temporada. Cifras que, comparadas con los 29 partidos que ha disputado, reflejan el potencial goleador que el atacante está luciendo la actual campaña. Un curso diferente, marcado por la ausencia de aficionados en la grada y por los aplazamientos por la Covid-19, en la que Haaland no ha bajado el pistón.

El segundo requisito, también habitual en las últimas incorporaciones del Real Madrid, es el de la juventud envuelta en veteranía. Porque Haaland, con tan solo 20 años, ya sabe lo que es liderar un equipo en la élite del fútbol. El noruego juega con su selección, es indiscutible en el Dortmund y conoce perfectamente lo que es disputar partidos en competiciones de nivel como la Bundesliga o la Champions League. En su pelea por la 'Orejona', de hecho, ha marcado 10 goles en seis partidos. Cifras que le sitúan entre los mejores goleadores del continente y que estos últimos días han cobrado más valor.

Erling Haaland celebra uno de sus goles al Sevilla en la Champions League Reuters

Haaland entró en el pique con Mbappé después de la exhibición del francés ante el Barcelona. Pero, además, hizo lo propio en la Bundesliga ante el Bayern de Lewandowski. Una exigencia constante y que le llevó a firmar un doblete en los primeros minutos de partido ante un referente como el polaco. Toda una revolución que confirma lo que es el goleador: una estrella de presente y con mucho futuro.

El Madrid apuesta por él

El conjunto merengue quería juntar a Haaland y Mbappé antes del 2022. Era el objetivo de los de Florentino Pérez. Sin embargo, la crisis económica generada por la Covid-19 ha obligado a modificar los planes del proyecto. Los dos no podrán coincidir antes de dicho verano y el Real Madrid tendrá que tomar decisiones y descartes para reforzar su plantilla.

Según pudo saber EL BERNABÉU, es Haaland quien ha ganado la partida. El noruego acaba contrato en 2024, pero a partir del año que viene tiene una cláusula de salida que mete algo de miedo al Dortmund. Además, las relaciones entre el Madrid y el cuadro germano son muy fluidas y eso facilitaría la operación. Por si fuera poco, los 100 millones de euros que costaría el fichaje entrarían dentro de los planes del conjunto de Chamartín.

Erling Haaland

El último en pronunciarse públicamente ha sido un peso pesado del conjunto blanco. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y conocedor a la perfección de cómo se gestiona la entidad, ha reconocido que ve más factible la llegada de Haaland a la capital que la de Mbappé. Porque le francés, aunque nadie duda de su potencial, tiene más complicado abandonar un PSG que se resiste a dejarle partir y que, además, no abarataría su marcha.

A ello hay que sumarle la postura del Dortmund. Porque, mientras en el PSG meten presión a Mbappé para que se pronuncie en público, en el equipo alemán dejan claro cuáles son sus intenciones con Haaland. Quieren retenerle, pero no harán ninguna locura económica para lograrlo. Además, son conscientes de la situación que se vive en el mercado y no esperan ninguna oferta mareante -salvo de City y PSG-. Con esas, teniendo en cuenta que Haaland ve en el verano una oportunidad de oro para dar el gran salto, su traspaso no parece misión imposible.

[Más información - Adiós Messi y Cristiano, hola Mbappé y Haaland: el cambio generacional en el fútbol ya es un hecho]