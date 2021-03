Zidane: "¿Regreso de Cristiano? Ya sabéis lo que es para el Real Madrid..."

El Real Madrid se mide este fin de semana al Elche con el objetivo de quitarse el mal sabor de boca de los dos últimos empates cosechados en Liga, el último de ellos contra el Atlético de Madrid. Los de Zinedine Zidane están obligados a volver a la senda de la victoria para no alejarse del liderato, que está a ocho puntos de diferencia. Partido trampa y Zidane lo analizó en rueda de prensa.

El técnico francés compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre el partido de este sábado contra el Elche. Tras romper su silencio este jueves, la renovación de Sergio Ramos fue uno de los temas claves a tratar, al igual que su posible regreso y el de Eden Hazard a una convocatoria tras salir de sus respectivas lesiones. De quien también se habló fue de Cristiano Ronaldo.

Rumores de Cristiano

Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, el cariño que le tenemos todos. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico. Pero ahora es jugador de la Juventus y hay que respetarlo. Lo está haciendo fenomenal ahí y no puedo decir nada sobre lo que se está diciendo, porque hay tantas cosas... Es de la Juve y tengo que respetar estas cosas.

Ramos, ¿hasta los 40?

Ramos es un jugador especial. ¿Llegar a los 40? Su intención es buena, cada año va a saber si se encuentra bien y claro que puede llegar hasta los 40. Lo bueno es que ya lo nota. El resto, ya veremos. Cada año lo veremos.

Posible titularidad de Valverde

El equipo puede mejorar ofensivamente con Fede, sabemos el jugador que es, el ritmo que ofrece. Vamos a contar con Fede, jugamos mañana y el martes y veremos cómo lo vamos a administrar.

Renovación de Varane

No creo que Varane piense en marcharse del Madrid, siempre le veo hablando bien del club. Le veo aquí y sólo aquí.

A vueltas con Ramos

No me voy a meter en esto, cada uno puede decir lo que quiere, sobretodo Ramos como jugador. Lo único es que un jugador puede jugar hasta que decida dejarlo. No hay edad, para mí.

Vuelven Ramos y Hazard

Ramos y Hazard están disponibles para mañana. Estoy contento de recuperar jugadores. La idea es que tenga minutos. Como siempre no te voy a decir nada del once.

Trabajo de Asensio

Cada uno puede opinar, Asensio ya está metido en el día a día desde hace mucho tiempo. Su lesión no le impide nada. Poco a poco ha estado bien, siempre vamos a pedirle más porque sabemos el jugador que es. Está trabajando bien y estamos contentos de tenerle con nosotros.

Qué pasará con Ramos

Claramente no sé lo que va a pasar. Queremos que Ramos siga aquí. Es lo que te puedo decir como entrenador. Es un jugador importante para nosotros y lo que quiero es que se quede para seguir jugando aquí.

A ganar contra el Elche

Sabemos lo que tenemos que hacer, entramos en el campo siempre con la idea de ganar el partido. De vez en cuando no se puede. No tenemos en la cabeza que sea un equipo inferior y vamos a ganar fácil. Hay partidos donde no te salen bien las cosas y es normal durante el año. Sabemos la situación, si queremos pelear esta Liga no podemos perder más puntos.

Vinicius

La evolución de Vinicius es buena, sabiendo que es joven, todavía tiene que mejorar. Siempre quiere mejorar, entrena bien. Esto es el Madrid y siempre vamos a pedir más. Vamos a seguir con lo que está haciendo. Que puede dar más en el campo? Seguramente.

Camavinga

No es un jugador nuestro, te voy a decir poca cosa. Es un buen jugador, eso sí. Es joven, tiene futuro y nada más. Del resto, no es jugador nuestro.

Cómo está Hazard

A Hazard le veo bien físicamente, y anímicamente también. Ha superado estas lesiones y molestias que ha podido tener. Le veo bien, mañana va a estar con nosotros, espero que pueda jugar. Con continuidad.

Falta de gol

No estoy preocupado, se habla de lo mismo. Tenemos lo que tenemos y lo que podemos hacer es intentar mejorar. Es lo que hacemos, intentar mejorar la fase ofensiva. Cada jugador quiere mejorar.

Espera a Hazard

Hazard ha tenido sus molestias, pero tiene un contrato largo. Pero es un jugador que cuando se ponga de puta madre lo va a hacer bien. Soy positivo, es verdad que los aficionados tengan dudas con él, pero seguro que lo va a hacer muy bien aquí.

