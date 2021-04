James Rodríguez: "Lo tuve hecho con el Atlético, el Real Madrid no me dejó"

James Rodríguez llegó a tener un preacuerdo con el Atlético de Madrid. Así lo ha confirmado el propio jugador del Everton, que ha señalado que el club merengue fue quien se negó a dejarle ir a los vecinos de la capital. Una situación se que produjo tras su cesión en el Bayern y que acabó con su estancia en el Madrid durante una temporada más.

"En el 2014 fue como mostrarle al mundo que era yo. El año pasado en Real Madrid jugué poco, cuando salí del Bayern ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho, pero Real Madrid no me quiso dejar salir. ¿El club? Sí, el Atlético", ha desvelado en una entrevista para ESPN.

James tenía claro que quería jugar en el Wanda Metropolitano. Hasta el punto de que tuvo una conversación con Simeone donde el entrenador del Atlético le explicó el papel que podría tener en el equipo. Simeone le convenció y James vio con buenos ojos su traspaso al cuadro rojiblanco.

"HAY QUE PREGUNTARLE A FLORENTINO PÉREZ..." y James, con @askomartin en #SportsCenter, lanzó la bomba: estuvo a nada de fichar para el Atlético de Madrid pero el Real no lo dejó. pic.twitter.com/ReDj1G8hDS — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2021

"Hablé una vez con el 'Cholo'. Me dijo que era un jugador súper importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien y yo le dije que bueno, que estaba listo". Sin embargo, el obstáculo que se encuentró fue la entidad merengue: "A mí el Real Madrid no me dejó salir". Según James, la razón solo la tiene el presidente del club, Florentino Pérez: "Hay que preguntárselo". Como publicó EL BERNABÉU, el equipo blanco no quería reforzar a un rival directo.

James fichó por el Everton la temporada pasada. El club inglés pagó 25 millones de euros y el colombiano se reencontró con Carlo Ancelotti, uno de los técnicos con los que siempre ha guardado mejor relación y que, además, apostó seriamente por su incorporación. James se ha convertido en una pieza clave y en el inicio de la competición británica fue de los nombres que más despuntó.

Ante la pregunta de @askomartin, @jamesdrodriguez fue muy claro: cada día se acerca más a lo táctico y al deseo de ser entrenador. ¿Lo imaginan? ¡Gran respuesta en #SportsCenter! pic.twitter.com/iZO3Ut9IOi — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2021

Por el momento, James acumula 21 partidos disputados, cinco goles y hasta ocho asistencias repartidas a sus compañeros. Sin embargo, los últimos cuatro partidos de la Premier League se ha quedado sin convocar. Esta semana ha vuelto a los entrenamientos y se prevé que pueda volver a formar parte del plantel en el regreso tras el parón de selecciones.

Sobre su realidad en el conjunto inglés, el jugador cafetero ha destacado la importancia de Ancelotti en su fichaje, que "fue fundamental" y su objetivo de poder jugar la Champions con el equipo británico. "No ha sido un año fácil por los problemas físicos, pero sé que cuando estoy bien el equipo también". El Everton continúa a cinco puntos de los puestos Champions, cuyo margen lo cierra el Chelsea con 51 puntos en lo que va de temporada.

