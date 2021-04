Los detalles de la reunión de Haaland con el Real Madrid: cifra del traspaso y la famosa cláusula

El futuro de Erling Haaland se decidirá este verano. El delantero del Dortmund tiene contrato hasta 2024, pero en 2022 se activa una cláusula de salida y el jugador no quiere esperar ante el interés de las grandes potencias europeas. Por ello, su padre y Mino Raiola, popular y controvertido representante del delantero, han comenzado a reunirse con las diferentes entidades deportivas para conocer las opciones del joven goleador. Entre ellas, Barcelona y Real Madrid.

El club catalán fue el primero en encontrarse con los emisarios de Haaland. El chófer de Laporta recogió en el aeropuerto a los dos representantes del jugador y acudieron a una cita con el nuevo presidente del Barcelona. Una noticia que entre el barcelonismo se tomó como una ola de esperanza para hacerse con los servicios del jugador. Sin embargo, poco después ambos representantes acudieron a la capital española para tener otra cita con el Real Madrid.

Aunque en un primer momento se habló de que el encuentro había sido con Florentino Pérez, tal y como ha confirmado Jorge Calabrés en El Bunker CF, la reunión no se tuvo con el presidente merengue, sino con uno de los grandes dirigentes de la entidad. José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, tuvo el encuentro con Raiola y el padre de Haaland para estudiar el futuro del jugador y las posibilidades de acometer el fichaje.

🚨 INFORMA @JorgeCalabres



👥 Los detalles de la reunión de HAALAND con el REAL MADRID



⚪ El jugador QUIERE JUGAR en el REAL MADRID



🇬🇧 Esta semana, RAIOLA y EL PADRE se reunirán con clubes INGLESES#ElBunkerCF https://t.co/CX0wNQERJQ pic.twitter.com/C5RtQ0E0zN — El Bunker CF (@elbunkercf) April 1, 2021

Las sensaciones en el club es que Haaland quiere jugar en el Real Madrid. Además, como ha confirmado el director de EL BERNABÉU, también se conoce ya la situación contractual de Haaland. La famosa cláusula de salida que se activará el año que viene, en 2022, es de 75 millones de euros. Una cifra muy inferior a la que pretende sacar el Dortmund por el traspaso, más todavía en tiempos de crisis como el actual.

Y es que el conjunto germano pretende obtener entre 150 y 180 millones de euros por su jugador estrella. Teniendo en cuenta que Haaland quiere abandonar el Dortmund este mismo verano, el club alemán debe mover ficha.

El Barça, sin opciones

El conjunto catalán no atraviesa una situación económica muy optimista. Tampoco para fichar a Haaland, cuya operación se moverá sí o sí por encima de los 100 millones de euros. La razón de la reunión, como se ha explicado en El Bunker CF, es que Raiola 'firmó' una promesa con Laporta. Si el dirigente obtenía la presidencia, ambas partes se reunirían para tratar el futuro de Haaland.

El encuentro, por lo tanto, no tiene mayor trascendencia. El Barcelona no tiene fondos suficientes para acometer el fichaje y, además, tanto Raiola como el padre de Haaland se reunirán en los próximos días con clubes ingleses que también están interesados. El Manchester City, del cual se ha hablado en prensa inglesa, no tiene muchas opciones por la tensa relación entre Guardiola y Raiola.

[Más información - El once del Real Madrid con Haaland, Mbappé y Alaba para la temporada 2021/2022]