Raiola y Alf-Inge Haaland se reúnen con Florentino Pérez en Madrid tras hablar con el Barça

El viaje de Mino Raiola y Alf-Inge Haaland por España no ha terminado con su visita esta mañana a Barcelona. El agente del jugador y su padre se han reunido esta tarde con Florentino Pérez para conocer las intenciones del club blanco de fichar al delantero noruego. Después de que hayan tenido una conversación con Joan Laporta también este miércoles, se han desplazado a la capital de España para saber qué planes tiene el club para este verano.

A las 16:00 horas han llegado a la terminal de vuelos privados del aeropuerto Madrid - Barajas Adolfo Suárez para desplazarse a esa reunión prevista con el presidente del Real Madrid. Justo coincide esta visita con la apertura del proceso electoral en la entidad merengue, que en los próximos meses tiene que pasar por las urnas en el caso de que haya más candidatos. Raiola ha mandado un mensaje directo con esta visita a las dos ciudades al Borussia Dortmund con respecto a las intenciones del delantero de adelantar su salida del club alemán.

Esta mañana, a eso de las 9:30 horas, ambos aterrizaban en el aeropuerto de El Prat para desplazarse a la primera reunión del día. El asistente personal de Joan Laporta les esperaba con un vehículo para tener este encuentro para conocer también las intenciones del club azulgrana. Después, el hecho de que sus imágenes en Barcelona fueran difundidas por los medios de comunicación, aplazaron durante un tiempo su vuelo a Madrid. Finalmente fijaron la reunión con Florentino Pérez que se ha llevado a cabo esta tarde.

La gran guerra

Desde EL BERNABÉU ya se avisó de que este verano se iba a producir una gran guerra entre el Real Madrid y el Barcelona por este jugador. El delantero se está saliendo en la Champions League y en la Bundesliga, mientras su equipo sufre para entrar en los puestos que dan acceso a esta competición la próxima temporada. Laporta llegaba a la presidencia del Barça con esa promesa electoral a la vez que en el conjunto merengue crecía el interés hasta convertirse en prioridad.

Eso sí, como desveló Jorge Calabrés en 'El Búnker CF', el equipo catalán no tiene dinero para afrontar la operación. La buena relación de Laporta con Raiola podía ser un plus, pero las personas que conocen a la perfección la tesorería de la entidad azulgrana ven inviable su llegada. El nuevo presidente, en su segunda aventura en el puesto, tiene que hacer frente a más de 700 millones de euros de deuda a corto plazo. La única opción sería vender a jugadores como Griezmann, Coutinho y Dembélé, pero no hay compradores ahora mismo para obtener una gran cantidad por ellos.

Además, según reveló Esport3 este miércoles, el alcance real de los problemas financieros son más preocupantes de lo que se podía esperar en un primer momento después de ver los resultados de la auditoría interna que prometió hacer Laporta durante su campaña electoral. Según estas cuentas, el Barça prevé unas pérdidas cercanas a los 350 millones de euros para la temporada 2020/2021 y, peor aún, no espera beneficios para el club hasta el curso 2022/2023.

El Dortmund

Pero aquí el que tiene que decir cuánto pide por Erling Haaland es el Borussia Dortmund. El jugador tiene contrato hasta 2023 con la entidad alemana y este jueves Michael Zorc, director deportivo del club, ya ha explicado que se reunió el miércoles con Raiola y le explicó la postura de la directiva: no piensan vender al noruego este verano. En la cuenca del Ruhr ya tienen experiencia tratando con el agente después del caso Mkhitaryan.

