El once del Real Madrid con Haaland, Mbappé y Alaba para la temporada 2021/2022

La recta final de la temporada 2020/2021 ha comenzado. Quedan dos meses para que se conozca al nuevo campeón de La Liga y también al nuevo rey de la Champions League. Luego será el turno de que lleguen las selecciones nacionales con la Eurocopa y, más tarde, los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un verano movidito en el ámbito deportivo. Lleno de eventos, pero en el que los clubes también afilan sus armas para acudir al mercado de fichajes. Después de que la ventana de transferencias del periodo estival fuese, cuanto menos, atípica, los grandes equipos quieren revolucionar la ventana de este 2021.

Entre ellos un Real Madrid que después de unos años austeros y de equilibrio de las cuentas, va con todo este verano para acometer el fichaje de uno, sino de varios galácticos. En la casa blanca destacan tres nombres en la agenda, tal y como viene contando EL BERNABÉU desde hace varias semanas.

Galácticos en ataque

Kylian Mbappé y Erling Haaland son los elegidos para reforzar el ataque madridista. En el club blanco no descartan fichar a los dos delanteros en el verano de 2021. Parece casi imposible imaginarlo, pero las cuentas cuadran y si se da la posibilidad, el Real Madrid irá a por los dos.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund REUTERS

La hoja de ruta no ha cambiado. Haaland es el objetivo número uno. Acometer la operación por el delantero noruego se antoja más sencilla y, además, hay que destacar las buenas relaciones que mantienen el Borussia Dortmund y el Real Madrid desde hace años.

Los otros equipos interesados en el ariete parecen ir perdiendo fuerza en la carrera, quedándose cada vez más solo el club blanco. Haaland apunta al Santiago Bernabéu y allí podría coincidir con un Mbappé que ya ha rechazado hasta en tres ocasiones la oferta de renovación del PSG.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG Reuters

El internacional francés no da su 'sí, quiero' y no será hasta después de la Eurocopa cuando decida su futuro. El jugador quiere acabar vistiendo la camiseta del Real Madrid, pero hasta que el PSG no esté abierto a una negociación, en la casa blanca no van a mover ficha.

Alaba, en defensa

El otro futbolista que el Real Madrid tiene en la agenda es David Alaba. El internacional austriaco decidió no renovar con el Bayern Múnich y fue en febrero cuando dio una rueda de prensa para anunciar que al final de la presente temporada iba a abandonar el Allianz Arena.

Antes de eso ya había rumores de salida, especulaciones que se multiplicaron por diez después del anuncio. Prácticamente todo grande del Viejo Continente que se precie ha estado en algún momento entre los pretendientes del polivalente defensa. Y aunque aún no hay ningún acuerdo cerrado, es muy difícil que, finalmente, Alaba no acabe de blanco.

David Alaba, con la selección de Austria REUTERS

Los rumores entre el Real Madrid y David Alaba vienen de lejos. Pero parece que este 2021 será el de la verdad. El defensa puede actuar hasta en tres posiciones, por lo que el conjunto merengue se haría así con los servicios de todo un comodín que puede actuar como central, como lateral zurdo o también en la posición de mediocentro defensivo.

El once titular

Los tres llegarían para formar parte del once titular del Real Madrid. Mbappé y Haaland compartirían el ataque con Benzema. El '9' dejaría su puesto en puta al noruego para caer él a banda izquierda, mientras que Kylian sería el dueño y señor de la banda derecha del Santiago Bernabéu.

Las líneas que no cambian respecto al presente curso, siempre hablando del once de gala, son la portería y el centro del campo. Bajo los tres palos continuará estando Courtois, mientras que en la medular formarán los indiscutibles Casemiro, Modric y Kroos.

Posible once de gala del Real Madrid para la temporada 2021/2022

En defensa llegan las dudas. Carvajal será el lateral derecho, mientras que si Sergio Ramos y Varane continúan, habría que ver si Alaba llega para ocupar la banda izquierda. Si Varane se va, el austriaco formaría pareja con el capitán, para que Ferland Mendy sea el titular en el flanco zurdo.

